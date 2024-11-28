Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе

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Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе

28.11.2024, MForum.ru

Представлены топовые устройства линейки Mate 70 от Huawei – Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS. Новинки являются большим, чем просто более яркая версия Mate 70 Pro: они оснащены более мощными батареями, более высококачественными материалами и большим объемом оперативной памяти.

Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе

Задняя панель Mate 70 Pro+ представляет собой смесь золотых нитей и парчового волокна. Нейлоновый материал очень прочный, Huawei утверждает, что он отлично справляется с ударами. Текстурированная поверхность ловит свет ослепительными звездными кольцами, которые ярко сияют.

Рамка изготовлена из титанового сплава, который Huawei называет высокоярким базальтом (темная мелкозернистая вулканическая порода, которая иногда имеет столбчатую структуру), структура которого очень прочная, а также устойчива к царапинам и падениям. Корпус также сертифицирован по классу IP69.

Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе

Экран представляет собой 6,9-дюймовую LTPO OLED-панель разрешением 2832x1316 пикселей с частотой обновления 120 Гц с пиковой яркостью 2500 нит. Для защиты экрана служит стекло Kunlun второго поколения. Экран включает в себя 3D-сканер лица, а сканер отпечатков пальцев был перемещен на боковую сторону телефона.

Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе

Основа аппаратной части Mate 70 Pro+ - чипсет Kirin 9020. Mate 70 Pro+ в стандартной комплектации оснащен 16 ГБ оперативной памяти. Ark Engine отвечает за общую плавность и производительность.

Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе

На задней панели Mate 70 Pro+ расположены три камеры — основная 50-мегапиксельная RYYB-матрица с 24-миллиметровым объективом с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0. Рядом с ней находится сверхширокоугольная 13-миллиметровая f/2.2-объектив с 40-мегапиксельной RYYB-матрицей, 4-кратная 92,5-миллиметровая f/2.1-телеобъектив с возможностью фокусировки на близком расстоянии и 48-мегапиксельная RYYB-матрица. Все камеры оснащены автофокусировкой. Для сэлфи служит 13-мегапиксельная камера со светосилой объектива f/2.4.

За автономность Mate 70 Pro+ отвечает аккумулятор емкостью 5700 мАч (на 200 мАч больше, чем у 70 и 70 Pro) с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 80 Вт.

Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе

Huawei Mate 70 RS также поставляется в корпусе из «титана высокой яркости», но также добавляет лучший дисплей и защитное стекло. Диагональ теже 6,9 дюйма, технология LTPO 120 Гц и разрешение FHD+, но это двухслойный OLED, который достигает более высокой пиковой яркости в 3500 нит. Он покрыт более прочным «базальтовым закаленным стеклом Kunlun».

Остальные характеристики Mate 70 RS совпадают с 70 Pro+ — аккумулятор емкостью 5700 мАч, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ памяти, тройная задняя камера. Оба телефона работают на HarmonyOS 4.3 и оснащены Baidu Satellite Connectivity.

Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе

Mate 70 Pro+ поставляется в четырех цветах: Ink Black, Feather White, Gold and Silver Brocade и Flying Blue, а также в двух конфигурациях: 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Цены составляют 8499 юаней (1120 евро, 99 000 индийских рупий, в пересчете на доллары США) и 9499 юаней (1250 евро, 110 600 индийских рупий).

Mate 70 RS доступен в красном, белом и черном цветах с объемом памяти 16/512 ГБ или 16 ГБ/1 ТБ. Цены составляют 11 999 юаней (1580 евро, 139 800 индийских рупий) и 12 999 юаней (1710 евро, 151 500 индийских рупий).

Оба смартфона уже доступны для предварительного заказа и поступят в продажу 19 декабря.

Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com, phonearena.com

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