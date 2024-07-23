Слухи: Анонс Huawei Mate 70 задержится до 4 квартала

23.07.2024, MForum.ru

В прошлом году компания Huawei удивила всех, выпустив Mate 60 Pro с 7-нм чипсетом Kirin 9000s с поддержкой 5G, чипами оперативной памяти SK Hynix и другими компонентами, которые не должны были быть доступны Huawei из-за продолжающихся санкций против компании.

Однако, по данным информатора DigitalChatStation, серия Mate 70 задерживается и будет запущена в Китае в середине-конце четвертого квартала этого года.

Если верить слухам, в активе Huawei Mate 70 ожидаются более мощный чипсет Kirin 9100, 1,5K LTPO OLED с 3D-сканированием лица и датчик OmniVision OV50K с переменной апертурой в основной камере. Кроме того, смартфоны серии Mate 70 будут оснащены кремниевыми батареями большего размера, по слухам она вырастет до 5000 мАч.