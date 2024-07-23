MForum.ru
23.07.2024,
В прошлом году компания Huawei удивила всех, выпустив Mate 60 Pro с 7-нм чипсетом Kirin 9000s с поддержкой 5G, чипами оперативной памяти SK Hynix и другими компонентами, которые не должны были быть доступны Huawei из-за продолжающихся санкций против компании.
Однако, по данным информатора DigitalChatStation, серия Mate 70 задерживается и будет запущена в Китае в середине-конце четвертого квартала этого года.
Если верить слухам, в активе Huawei Mate 70 ожидаются более мощный чипсет Kirin 9100, 1,5K LTPO OLED с 3D-сканированием лица и датчик OmniVision OV50K с переменной апертурой в основной камере. Кроме того, смартфоны серии Mate 70 будут оснащены кремниевыми батареями большего размера, по слухам она вырастет до 5000 мАч.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Почему производство чипов это новая гонка вооружений / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ представлены официально / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: США расследует связь SMIC и Huawei / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Intel получит от правительства $20 млрд. Но не сразу / MForum.ru
11.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Технологическим прорывом в изготовлении микросхем Huawei обязана американским поставщикам производственного оборудования / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Официальная премьера Nio Phone 2 состоится 27 июля / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 70 задержится до 4 квартала / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Представлен складной смартфон Xiaomi Mix Flip с большим экраном и АКБ 4780 мАч / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: HMD Skyline отличается потрясающим дизайном и простотой ремонта / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno12 F 4G со Snapdragon 685 и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor Magic 7 получат 200 Мп телефото- камеру и тандемный OLED-экран / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Red Magic 9S Pro выходит на мировой рынок / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус уникального дизайна / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad 2 с SD 8 Gen 3 и АКБ 9510 мАч / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Letv S3 Pro представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue 20 AI – первый смартфон Meizu на базе искусственного интеллекта / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z9 Lite 5G на базе Dimensity 6300 и обещанием обновления до трех лет / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 и Y37m представлены официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены дешевые наушники iQOO TWS 1i с режимом низкой задержки / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены iQOO Watch GT с 1,85-дюймовым дисплеем и Blue OS / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo9S Pro+ дебютирует с SD 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5500 мАч / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze X с Dimensity 6300, Android 14 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Redmi 13 5G на базе Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Наушники CMF Buds Pro 2 представлены официально / MForum.ru