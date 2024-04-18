Анонсы: Huawei Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ представлены официально

18.04.2024, MForum.ru

Компания Huawei анонсировала в Китае серию флагманских телефонов Pura 70, ориентированных на фотовозможности. В линейку входят четыре модели: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra.

В основе аппаратной части Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro + находится чипсет Kirin 9010, обновленная версия Kirin 9000, используемого в серии Mate 60. Чипсет состоит из двух больших ядер, работающих на частоте 2,30 ГГц, шести средних ядер, работающих на частоте 2,18 ГГц, и четырех малых ядер, работающих на частоте 1,55 ГГц. Для графики используется графический процессор Maleoon 910, который ранее использовался в Kirin 9000. Программная часть – Harmony OS 4.2.

Система изображения XMAGE серии Huawei Pura 70 Ultra оснащена однодюймовым 50-мегапиксельным сенсором основой камеры. Он имеет механически вращающуюся телескопическую линзу, которая может расширяться и сжиматься внутри. Компания утверждает, что линза может выдержать не менее 300 000 расширений и сжатий. Более того, даже на скорости 300 км/ч он может делать четкие изображения.

Основная камера поддерживает переменную диафрагму в диапазоне от f/1,6 до f/4,0 и оснащена технологией защиты от сотрясений со сдвигом сенсора для стабилизированных снимков. В качестве вспомогательных используются 40-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельный сенсор с телеобъективом и OIS.

Huawei Pura 70 Pro+ использует ту же основную камеру с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и поддержкой OIS. Но в нем отсутствует система выдвижных линз, которая является эксклюзивной для модели Ultra. В роли вспомогательных сенсоров Pura 70 Pro+ оснащен сверхширокоугольным сенсором разрешением 12,5 Мп и 48 Мп сенсором с телеобъективом. Для сэлфи в Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ установлены 13 Мп сенсоры.

Pura 70 Pro+ и Ultra оснащены 6,8-дюймовой OLED-панелью LTPO с частотой обновления 1–120 Гц, ШИМ-регулированием с частотой 1440 Гц, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и стеклом Kunlun второго поколения.

Pura 70 Pro+ получил батарею емкостью 5050 мАч, а версия Ultra — батарею емкостью 5200 мАч. Обе новинки поддерживают проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Кроме того, они поддерживают обратную беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. Также отметим две SIM-карты, поддержку 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-передатчик и спутниковые звонки. В части защиты от внешних условий речь идет об IP68.

Huawei Pura 70 Ultra поставляется в двух вариантах: 16 ГБ + 512 ГБ за 9999 юаней (~ 1380 долларов США) и 16 ГБ + 1 ТБ за 10 999 юаней (~ 1520 долларов США). Он доступен в цветах Star Black (черный), Starburst White (белый), Mocha Brown (коричневый) и Chanson Green (зеленый).

Pura 70 Pro+ также предлагается в двух вариантах: 16 ГБ + 512 ГБ за 7999 юаней (~ 1105 долларов США) и 16 ГБ + 1 ТБ за 8999 юаней (~ 1245 долларов США). Он доступен в цветах Phantom Black (черный), Light Wooven Silver (серебристый) и String White (белый).