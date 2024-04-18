Анонсы: Huawei Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ представлены официально

MForum.ru
18.04.2024,
Компания Huawei анонсировала в Китае серию флагманских телефонов Pura 70, ориентированных на фотовозможности. В линейку входят четыре модели: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra.
В основе аппаратной части Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro + находится чипсет Kirin 9010, обновленная версия Kirin 9000, используемого в серии Mate 60. Чипсет состоит из двух больших ядер, работающих на частоте 2,30 ГГц, шести средних ядер, работающих на частоте 2,18 ГГц, и четырех малых ядер, работающих на частоте 1,55 ГГц. Для графики используется графический процессор Maleoon 910, который ранее использовался в Kirin 9000. Программная часть – Harmony OS 4.2.
Система изображения XMAGE серии Huawei Pura 70 Ultra оснащена однодюймовым 50-мегапиксельным сенсором основой камеры. Он имеет механически вращающуюся телескопическую линзу, которая может расширяться и сжиматься внутри. Компания утверждает, что линза может выдержать не менее 300 000 расширений и сжатий. Более того, даже на скорости 300 км/ч он может делать четкие изображения.
Основная камера поддерживает переменную диафрагму в диапазоне от f/1,6 до f/4,0 и оснащена технологией защиты от сотрясений со сдвигом сенсора для стабилизированных снимков. В качестве вспомогательных используются 40-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельный сенсор с телеобъективом и OIS.
Huawei Pura 70 Pro+ использует ту же основную камеру с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и поддержкой OIS. Но в нем отсутствует система выдвижных линз, которая является эксклюзивной для модели Ultra. В роли вспомогательных сенсоров Pura 70 Pro+ оснащен сверхширокоугольным сенсором разрешением 12,5 Мп и 48 Мп сенсором с телеобъективом. Для сэлфи в Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ установлены 13 Мп сенсоры.
Pura 70 Pro+ и Ultra оснащены 6,8-дюймовой OLED-панелью LTPO с частотой обновления 1–120 Гц, ШИМ-регулированием с частотой 1440 Гц, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и стеклом Kunlun второго поколения.
Pura 70 Pro+ получил батарею емкостью 5050 мАч, а версия Ultra — батарею емкостью 5200 мАч. Обе новинки поддерживают проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Кроме того, они поддерживают обратную беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. Также отметим две SIM-карты, поддержку 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-передатчик и спутниковые звонки. В части защиты от внешних условий речь идет об IP68.
Huawei Pura 70 Ultra поставляется в двух вариантах: 16 ГБ + 512 ГБ за 9999 юаней (~ 1380 долларов США) и 16 ГБ + 1 ТБ за 10 999 юаней (~ 1520 долларов США). Он доступен в цветах Star Black (черный), Starburst White (белый), Mocha Brown (коричневый) и Chanson Green (зеленый).
Pura 70 Pro+ также предлагается в двух вариантах: 16 ГБ + 512 ГБ за 7999 юаней (~ 1105 долларов США) и 16 ГБ + 1 ТБ за 8999 юаней (~ 1245 долларов США). Он доступен в цветах Phantom Black (черный), Light Wooven Silver (серебристый) и String White (белый).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.04. [Новинки] Анонсы: Leica представила Leitz Phone 3 с 1-дюймовым сенсором и Snapdragon 8 Gen 2 SoC / MForum.ru
27.03. [Новости компаний] 5G. Число абонентов: В 2024 году в Китае будет достигнут 1 млрд подключений к сетям 5G / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: США расследует связь SMIC и Huawei / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Intel получит от правительства $20 млрд. Но не сразу / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Huawei тестирует метод SAQP для создания более совершенных чипов / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Pura 70 и Pura 70 Pro представлены официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ представлены официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Moto E14 готовится к релизу / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto Edge 50 Ultra со SD 8s Gen 3 и деревянной задней панелью / MForum.ru
16.04. [Новинки] Слухи: Стали известные подробности о Oppo K12 / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Realme P1 и P1 Pro представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Moto G64 5G с Dimensity 7025 и АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z9, Z9x, Z9 Turbo анонсируют 24 апреля / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310, 5310 и 230 в версиях 2024 года представлены официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Leica представила Leitz Phone 3 с 1-дюймовым сенсором и Snapdragon 8 Gen 2 SoC / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 3 на Snapdragon 8s Gen 3 представлен официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad Pro с 12.1” IPS-дисплеем и SD 7s Gen / MForum.ru
11.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y38 5G получит Snapdragon 4 Gen 2 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Появился тизер нового смартфона Motorola, возможно речь о Moto G64 / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: Realme C63 – бюджетный смартфон с 50 Мп камерой и отделкой искусственной кожей / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo получит Snapdragon 8s Gen 3 и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: P=POWER, анонсирована новая серия смартфонов Realme / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro представят 10 апреля / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен третий вариант Vivo V30 Lite / MForum.ru