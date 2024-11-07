Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100

MForum.ru

Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100

07.11.2024, MForum.ru

Предстоящая серия Huawei Mate 70 будет базироваться на новом чипсете Kirin 9100. Ожидается, этот чип будет производиться на 6-нм узле (SMIC N+3). Это шаг вперед по сравнению с 7-нм чипами Kirin 9000S, которые использовались в серии Mate 60, но все еще отстает от полупроводниковых узлов, к которым имеют доступ другие разработчики чипсетов.

Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100

Пользователь Telegram @spektykles опубликовал изображение, показывающее аппаратную структуру нового чипа с кодовым названием «HiSilicon Baltimore». Он представляет первое ядро процессора Cortex-X для семейства Kirin. И, что интересно, это полностью ARM-дизайн со всеми ядрами процессора из линейки Cortex. Это не похоже на Kirin 9000S, который использовал большие и средние ядра Taishan (разработанные HiSilicon) и четыре Cortex-A510 в качестве малых ядер.

Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100

GPU указан как «Mali-TBEX». Но, скорее всего, это будет дизайн Maleoon (от HiSilicon), возможно, тот же, что мы видели на 9000S и 9010, судя по второму изображению.

CPU состоит из довольно старых элементов. Cortex-X1 был сопряжен с A78 и A55 еще в эпоху Snapdragon 888, в то время как MediaTek так и не выпустила чип с X1 (Dimensity 9000 использует X2, A710 и A510). Технологии также не находится близко к передовым, что удерживает тактовые частоты на низком уровне. Фактически, они почти не продвинулись по сравнению с 7-нм чипом.

Санкции США не позволяют HiSilicon использовать более новые конструкции Cortex и более продвинутые полупроводниковые узлы, что сдерживает конструкции Kirin. Таким образом, можно ожидать роста производительности относительно Kirin 9010, но все равно новый чип будет значительно отставать от современных чипсетов для Android устройств.

© Антон Печервый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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