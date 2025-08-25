Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально

25.08.2025, MForum.ru

Компания Samsung официально представила Galaxy A07 в Индонезии, добавив его в линейку устройств начального уровня A-series. В смартфоне реализован баланс между доступностью и такими функциями, как дисплей 90 Гц, долговечный корпус и длинный цикл обновления ПО.

Samsung Galaxy A07 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем разрешением HD+, поддерживающим частоту обновления 90 Гц для более плавной прокрутки и воспроизведения видео.

Samsung Galaxy A07 базируется на процессоре Helio G99 от MediaTek и может быть оснащен до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. С помощью microSD поддерживается расширение памяти до 2 ТБ. 5G-сети, естественно, эта версия Samsung Galaxy A07 не поддерживает.

Фоточасть включает в себя 50 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Данные о вспомогательном сенсоре не уточняются. В число функций безопасности входят Samsung Knox Vault, автоматическая блокировка для защиты от вредоносных приложений и сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку.

Samsung Galaxy A07 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки 25 Вт. Причем, соответствующее зарядное устройство входит в комплект поставки, что в наше время является редкостью. Покупатели также получат пакет данных объемом 36 ГБ XL и скидку 30% на Samsung Care+ на один или два года полной защиты. Samsung Galaxy A07 получил класс IP54 в части защиты от брызг и пыли и заднюю панель из полимера, армированного стекловолокном, обеспечивает дополнительную долговечность. «Из коробки» Samsung Galaxy A07 работает под управлением Android 15 и One UI 7. Samsung пообещала шесть лет обновлять программное обеспечение и систему безопасности, благодаря чему A07 будет поддерживаться до 2031 года. В Индонезии Galaxy A07 продается по цене 1 399 000 индонезийских рупий (около 7 тыс. российских рублей, в РФ его розничная цена может составить 9 990 рублей) за модель с 4 ГБ/64 ГБ памяти и 2 299 000 индонезийских рупий (примерно 11,5 рублей) за топовый вариант с 8 ГБ/256 ГБ памяти. Купить смартфон можно будет в зеленом, светло-фиолетовом и черном цветах.