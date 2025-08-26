Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально

26.08.2025, MForum.ru

После множества утечек и слухов, Samsung официально представила Galaxy Tab S10 Lite. Планшет оснащен 10,9-дюймовым ЖК-экраном с максимальной яркостью 600 нит и "пониженным излучением синего света".

Также новинка может похвастаться «обновленным процессором», который не упоминается, а также «увеличенным объемом памяти». Видимо речь идет о каком-то устройстве прошлого поколения, принятом за «базу».

Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой «сверхбыстрой зарядки». Вероятно, это означает мощность в 45 Вт, но в пресс-релизе Samsung об этом также не упоминается. В комплект поставки входит ручка S Pen, а программное обеспечение содержит набор функций для творчества.

Клавиатура в виде обложки книги продается отдельно и включает в себя клавишу Galaxy AI, которая обеспечивает быстрый доступ к помощи искусственного интеллекта. В комплект поставки также входит функция Google Circle для поиска.

При покупке планшета предоставляется бесплатная полная версия Goodnotes сроком на 1 год, бесплатную пробную версию Clip Studio Paint сроком на шесть месяцев со скидкой 20% на первую подписку и скидку 66% на LumaFusion, а также бесплатную подписку Creator Pass сроком на один месяц. Наконец, доступна месячная бесплатная пробная версия тарифного плана Notion AI Plus.

Galaxy Tab S10 Lite можно приобрести в сером, серебристом и кораллово-красном цветах. Цена начинается от 400 евро (470 долларов). Начало продаж намечено на 5 сентября.