Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально

Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально

15.08.2025, MForum.ru

Компания HTC сделала большую ставку на виртуальную реальность много лет назад, когда выпустила гарнитуры серии Vive. Теперь производитель вышел на новый уровень с очками Vive Eagle AI. Они являются конкурентом очков Ray-Ban и выглядят как обычные очки, но оснащены камерой FPV, встроенными функциями искусственного интеллекта и стереодинамиками.

Vive Eagle выпускается в нескольких полупрозрачных цветах, включая черный, ягодный, кофейный и серый. Они оснащены 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, которая делает снимки разрешением 3024 × 4032 пикселей и видео разрешением 1512 × 2016 пикселей со скоростью до 30 кадров в секунду. Правая рамка оснащена светодиодной подсветкой, которая позволяет другим пользователям узнать, что вы делаете запись.

Очки базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, который дополняют 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителя. Объективы Zeiss весят чуть менее 49 граммов и обладают защитой от попадания воды и пыли по стандарту IP54.

Vive Eagle поддерживает подключение по Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и подключается к любому телефону на базе iOS 17.6+ или Android 10 + с помощью приложения Vive Connect. В наушники также встроены стереодинамики с открытыми ушами.

Компания HTC представляет своего голосового помощника Vive с искусственным интеллектом, который совместим с Google Gemini и ChatGPT (бета-версия). Пользователя также получают перевод в режиме реального времени с поддержкой 13 языков и преобразование в устную речь на устройстве.

Очки оснащены аккумулятором емкостью 235 мАч. Они рассчитаны на 36 часов работы в режиме ожидания, 4,5 часа непрерывного воспроизведения музыки и 3 часа голосовых вызовов. Когда потребуется подзарядка, ее можно выполнить с помощью прилагаемого магнитного зарядного устройства. Производитель обещает зарядку на 50% за 10 минут и пополнение счета на 80% за 23 минуты.

HTC Vive Eagle будет продаваться порядка 520 долларов. Они доступны для предварительного заказа на Тайване, а продажи начнутся 1 сентября. Компания HTC пока не раскрывает никаких подробностей о глобальном запуске.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

