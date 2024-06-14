MForum.ru
14.06.2024,
HTC официально представила смартфон U24 Pro. Новинка оснащена 6,8-дюймовым OLED-экраном разрешением 1080x2436 с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass (тип стекла не уточняется).
Аппаратная часть HTC U24 Pro включает в себя процессор Snapdragon 7 Gen 3 SoC, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ расширяемой памяти. ОС из коробки – Android 14. Также отметим класс IP67 в части защиты от пыли и влаги.
Фоточасть HTC U24 Pro включает в себя основную камеру разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,88, сверхширокоугольный сенсор 8 МП с f/2,2 и 50 Мп сенсор с телеобъективом f/2,0 с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера 50 Мп f/2,45 с автофокусом.
Габариты HTC U24 Pro составляют 167,1 х 74,9 х 8,98 мм, вес — 198,7 г. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 60 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт, а также обратной беспроводной зарядки мощностью 5 Вт. Также в активе новинки присутствует разъем для наушников 3,5 мм и двухцветный светодиодный индикатор уведомлений на передней панели.
Цена U24 Pro в ЕС составляет 564 евро, что весьма немало, на фоне аналогичных предложений от китайских брендов. Впрочем, среди оставшихся фанатов марки эта новинка вполне может найти своих покупателей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет HTC A101 Plus Edition на базе Unisoc T606 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: HTC представила зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия (GaN) / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E Star – 6,5-дюймовый дисплей, чип Unisoc и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U24 Pro с 50 Мп камерой / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V Flip – раскладной смартфон с 4-дюймовым дисплеем LTPO OLED / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6b появился на официальном сайте / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен в FCC и ECC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Redmi Pad SE 8.7 4G готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: CMF Phone 1 – новый смартфон от Nothing / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Все подробности о Poco M6 4G раскрыты на официальном сайте / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о 4G и 5G версиях Reno 12F / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Realme GT 7 Pro / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: В линейке iQOO модель 13 Pro может исчезнуть, остается только стандартный вариант / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: HMD готовит релиз смартфонов под кодовыми названиями Tomcat и Nighthawk / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Realme GT6 появится в двух версиях / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 13 4G оценен в 199 евро / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 5G представлен официально / MForum.ru