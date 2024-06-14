Анонсы: Представлен HTC U24 Pro с 50 Мп камерой

14.06.2024, MForum.ru

HTC официально представила смартфон U24 Pro. Новинка оснащена 6,8-дюймовым OLED-экраном разрешением 1080x2436 с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass (тип стекла не уточняется).

Аппаратная часть HTC U24 Pro включает в себя процессор Snapdragon 7 Gen 3 SoC, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ расширяемой памяти. ОС из коробки – Android 14. Также отметим класс IP67 в части защиты от пыли и влаги.

Фоточасть HTC U24 Pro включает в себя основную камеру разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,88, сверхширокоугольный сенсор 8 МП с f/2,2 и 50 Мп сенсор с телеобъективом f/2,0 с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера 50 Мп f/2,45 с автофокусом.

Габариты HTC U24 Pro составляют 167,1 х 74,9 х 8,98 мм, вес — 198,7 г. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 60 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт, а также обратной беспроводной зарядки мощностью 5 Вт. Также в активе новинки присутствует разъем для наушников 3,5 мм и двухцветный светодиодный индикатор уведомлений на передней панели.

Цена U24 Pro в ЕС составляет 564 евро, что весьма немало, на фоне аналогичных предложений от китайских брендов. Впрочем, среди оставшихся фанатов марки эта новинка вполне может найти своих покупателей.