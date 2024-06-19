Оборудование сотовой связи: в Россию вновь ввезли зарубежные BS "для проведения испытаний"

19.06.2024, MForum.ru

Регулятор требует строить сети 5G на базе отечественного оборудования. Но пока что в Россию вновь ввезли очередные зарубежные BS "для проведения испытаний". Об этом знают в КоммерсантЪ.

Ввоз осуществила логистическая компания ООО "СТ лтд", в интересах какого оператора зарубежные BS попали в Россию - не говорится. Одна из моделей - BS американского вендора BTI Wireless, способная работать в "российско-китайском" диапазоне n79.

Предположу, что заказчиком выступает МегаФон - этот оператор ранее подтверждал что тестирует решения из разных стран на предмет изучения возможностей оборудования (тестированием зарубежного оборудования, впрочем, занимались и в МТС). В Россию в период 2022-2024 каких только базовых станций не ввозили - и японские JRC, и тайваньские HTC Corp, и израильские Telrad, а еще индийские, китайские Baicells Technologies и не только, а также турецкие. Их смело можно отнести к решениям вендоров третьего эшелона.

Что можно будет делать с закупленным оборудованием?

Пока что требования закона - строить сети 5G на российском оборудовании. Которого пока нет. Причем "зеленый свет" для коммерческих запусков 5G тоже еще не дан. Так что все что остается - изучать зарубежное оборудование, пока российские производители пытаются наладить выпуск отечественных решений. В теории можно было бы задействовать закупленные за рубежом решения в пилотных зонах 5G для тестирования методов динамического управления спектром. Но зачем, если в перспективе на них нельзя будет строить сети 5G в России?

Разве что предположить, что кому-то интересны решения 5G на базе импортного оборудования, которые российские операторы могли бы внедрять за границей? Или кто-то знает о планах смягчения требований "только отечественное" на российских сетях? Гадать можно для бесконечности, подтверждений для этих гипотез я не встречал.

Со всеми этими закупками есть еще одна проблема - это не целостные, комплексные решения 5G, которые только и нужны операторам. Это отдельные компоненты, которые весьма непросто "привязать" к сети. Разве что - в варианте небольшой изолированной "частной сети", спрос на которые в России постепенно растет, но пока что удовлетворяется решениями LTE.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: оборудование сотовой связи зарубежное импорт BTI Wireless

--