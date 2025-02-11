Оборудование сотовой связи: Первые 20 БС Булат переведены в коммерческую эксплуатацию

11.02.2025, MForum.ru

Ростелеком сообщает о завершении перевода в коммерческую эксплуатацию первых 20 БС стандарта GSM/LTE1800 компании Булат, которые прошли полевые испытания на сегменте технологической инфраструктуры Ростелекома в Нижегородской области.

Заявляется, что оборудование готово к использованию на сети.

Базовые станции переведены в коммерческую эксплуатацию с использованием технологии MOCN (Multi-Operator Core Network), которая позволяет нескольким операторам мобильной связи использовать единую инфраструктуру сети радиодоступа. При этом все операторы совместно используют весь ресурс базовой станции одновременно, включая радиочастотный спектр. То есть поддерживают шеринг инфраструктуры (в отличие, например, от БС Иртея).

Сегодня БС Булат обслуживают более 4.5 тысяч абонентов сети мобильного оператора Т2, проживающих в малых населенных пунктах Нижегородской области.

Тестирование базовых станций проводилось на протяжении года в лабораториях Омска и Нижнего Новгорода.

Испытания, по заявлению Ростелекома подтвердили соответствие уровней передачи расчетным, отвечали требованиям к качеству мобильного голосового соединения, доступности услуг передачи данных телеком сети.

В Булат разработали аппаратную часть, программное обеспечение разработала компания ООО Новые телеком решения (НТР).

Опытную партию произвели с апреля 2024 года на площадке НПО "Российские телекоммуникационные технологии" (НПО РТТ).

Алексей Сапунов, заместитель президента «Ростелекома»:

«Разработка отечественной базовой станции — важная часть государственной программы по цифровизации экономики. Мы последовательно и целенаправленно движемся по этому пути. Базовые станции, успешно прошедшие полевые испытания на реальном участке технической инфраструктуры, уже переведены в коммерческую эксплуатацию и получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), налажено серийное производство. Это наш значимый вклад в ускоренное укрепление технологического суверенитета страны».

Алексей Дмитриев, технический директор Т2:

«Запуск первых базовых станций отечественного производства — очередной шаг в реализации нашей общей стратегии по импортозамещению. Нам было важно соблюсти требования регулятора и обеспечить совместное использование сети с другими мобильными операторами. Благодаря этому наши коллеги по рынку также будут сохранять стабильное качество связи на местах. Успешное тестирование оборудования показывает, что мы полностью готовы к запуску базовых станций в следующих на очереди регионах».

Александр Комаров, генеральный директор компании «Булат»:

«Запуск первых 20 базовых станций "Булата" в коммерческую эксплуатацию — это важный этап для проекта по разработке базовых станций и всей нашей компании. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с ключевыми заказчиками и технологическими партнерами. Мы стремимся к тому, чтобы наше оборудование обеспечивало надежную связь, соответствующую самым современным мировым стандартам. И намерены дальше развивать наш продукт с учетом реального опыта эксплуатации оборудования на сети».

БС Булат в декабре 2024 года получила статус ТОРП, заявляется, что оборудование прошло "все необходимые процедуры технической оценки". Это означает, что оборудование соответствует стандартам и требованиям, предъявляемым к отечественным решениям.

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теги: отечественное оборудование сотовой связи Булат Ростелеком

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