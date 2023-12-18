Развитие сетей: МТС в Забайкалье - запущена сеть LTE еще в 15 малых и отдаленных селах

18.12.2023, MForum.ru

МТС рассказывает о масштабном расширении покрытия LTE в 9 районах Забайкальского края. Интернет через LTE получили почти 4 тысячи жителей из 15 малых и отдаленных сел района.

Лидером по количеству населенных пунктов, где была запущена сеть высокоскоростного интернета, стал Сретенский район – жители четырех сёл Большие Боты, Чикичей, Шилкинский завод и Бори получили возможность пользоваться современными сервисами экосистемы МТС. Также мобильная связь и скоростной интернет пришли в Агинский, Дульдургинский, Нерчинско-Заводской, Оловяннинский, Шелопугинский, Шилкинский, Балейский и Читинский районы. Жители населенных пунктов Баян-Булак, Лаха, Ара-Иля, Олочи, Уровские Ключи, Булум, Улан-Цацык, Сыпчегур, Копунь, Номоконово, Нижнее Гирюнино получили доступ к сети LTE.

Как правило, в малых селах оборудование сотовой связи устанавливается в центре села, обеспечивая покрытием все жилые улицы, социальные и культурные объекты - от школ и детских садов до домов культуры, почты и фельдшерско-акушерских пунктов.

«МТС ведет активную работу по улучшению качества связи в отдаленных и малых селах Забайкалья в рамках программы по устранению цифрового неравенства. В общей сложности, в этом году современный мобильный интернет и доступ к цифровым сервисам нашей экосистемы получили жители более 20 сёл Забайкальского края», - рассказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край

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