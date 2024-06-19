Оборудование сотовой связи: ГК Элемент в 2025 году начнет выпуск компонентов для базовых станций

MForum.ru
19.06.2024,
Компании, входящие в группу, будут производить радиомодули и другие компоненты для БС, включая навигационные микросхемы (GNSS) и специализированные процессоры связи. Об этом сообщают Ведомости. У Элемента уже есть договоренность «с одним из отечественных сотовых операторов» на запуск контрактного производства электронных компонентов.
Данных об этом проекте пока что крайне мало. В частности, непросто угадать, кто этот оператор. С одной стороны, у Элемента и МТС есть общий акционер – АФК «Система». И было бы логично закупать у Элемента компоненты для такого начинающего вендора решений БС, как Иртея. С другой стороны, ранее Иртея ориентировалась на продукцию нижегородской Радио гигабит и томского Микрана. Впрочем, эта разработка была основана во многом на зарубежных компонентах, возможно в Элемент готовы помочь с импортзамещением ряда этих компонентов. Чисто в теории нельзя исключить и работу в интересах Булата или ростеховского Спектра, но у того же Спектра есть и свои производства, например, завод им. Шимко в Татарстане.
Заявляется, что производство будет обеспечивать несколько предприятий, входящих в Элемент. Можно ли предположить, что речь идет о таких предприятиях как НЗПП с ОКБ, ЛЭТИЭЛ, ВЗПП-Микрон, Микрон или Ангстрем? Опять же, точных данных пока нет.
Разрабатывать компоненты и модули собираются на базе томского ТГУ, с которым Элемент заключил соглашение о создании научно-производственного кластера в июне 2024, Элемент собирается инвестировать в этот проект 2.5 млрд руб.
В целом, после прочтения статьи у меня осталась слишком много неясностей – что конкретно будет делать Элемент? Даже на самом верхнем уровне - идет ли речь только о компонентах и модулях для радиоголов и управляющих блоков базовых станций, которые могли бы быть интересны производителям базовых станций, или речь идет от конечном решении, и Элемент готов создавать целиком радиоголовы, конкурируя с Микран, Yadro и другими их производителями? Ответов придется подождать.
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теги: Элемент оборудование сотовой связи
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