Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024

01.03.2024, MForum.ru

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне завершается, а Global Mobile Awards (GLOMO) объявила ежегодных победителей. Судьи присудили 28 наград в 6 категориях, четыре из них — в разделе «Устройства».

Лучший смартфон: серия Google Pixel 8

серия Google Pixel 8 Прорыв в инновациях в устройствах: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Лучшее потребительское устройство с возможностью подключения к Интернету: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Лучший дизайн: Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro получили заветную награду «Лучший смартфон», опередив серию iPhone 15 Pro, линейку Galaxy S23, Z Flip5 и OnePlus Open/Oppo Find N3. Награда присуждается за «выдающуюся производительность, инновации и лидерство» для смартфонов, выпущенных в период с января 2023 года по декабрь 2023 года.

В категории «Прорывные инновации» в шорт-лист вошли кремний-углеродный аккумулятор Magic V2, приверженность Google семилетним обновлениям и возможности обработки изображений с использованием искусственного интеллекта. Судьи решили, что именно новейший чипсет Qualcomm заслуживает награды за «основные инновации в аппаратном и программном обеспечении самих смартфонов».

Galaxy Tab S9 Ultra одержал победу в довольно разнообразной компании: в шорт-лист вошли Motorola Defy 2 со спутниковой связью от Bullitt, HTC Vive XR Elite, Huawei Watch Ultimate и очки RayNeo Air2 XR. В итоге планшет Samsung был признан лучшим «повседневным потребительским электронным устройством или гаджетом, который предоставляет пользователю новые интеллектуальные приложения, эффективность и функциональность дома или в пути».

Победитель в области дизайна был выбран из продуктов, представленных на Конгрессе. Magic V2 RSR Porsche Edition, технически впервые представленный в Китае, был представлен международной аудитории в Барселоне 25 февраля во время основного выступления Honor