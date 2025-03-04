Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается!

MForum.ru
04.03.2025,
Компания Meizu приняла участие в MWC 2025 и представила три новых устройства для глобального рынка: Note 22, mblu 22, mblu 22 Pro. Новинки работают на Android 15 с оболочкой Flyme.
Meizu Note 22 представляет собой бюджетное 4G-устройство с 6,78-дюймовым ЖК-экраном разрешением 1080p на базе чипсета Helio G99. Смартфон будет доступен в двух конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти.
Основной сенсор тыловой камеры Meizu Note 22 – 108 Мп, фронтальная камера – 32 Мп. За автономность новинки отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. Также в наличии NFC и ИК-порт. Купить новинку можно будет в синем, фиолетовом и белом золоте.
Meizu mblu 22 является устройством начального уровня. Смартфон оснащен 6,79-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720p и построен на неназванном чипсете Unisoc. Конфигурации памяти: 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти или 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Тыловая камера – 13 Мп, фронтальная – 5 Мп. АКБ – 5000 мАч. Зато производитель отдельно отметил «очень громкие стереодинамики». ОС –Android 15 Go Edition. Купить Meizu mblu 22 можно в черном, желтом и светло-голубом цветах.
Meizu mblu 22 Pro — улучшенная версия обычного mblu 22, с 50-мегапиксельной тыловой и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, а также чипсетом MediaTek Helio G81. Диагональ экрана и разрешение Pro-версии такие, но поддерживается более высокая частота обновления 90 Гц.
Кроме того у Meizu mblu 22 Pro выше мощность зарядки. Она составляет 18 Вт, тогда как у Meizu mblu 22 – лишь 10 Вт (емкость АКБ идентична – 5000 мАч). Также отметим наличие NFC.Mblu 22 Pro доступен в трех конфигурациях — 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, 6 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Цвета: темно-серый, зеленый и титаново-белый.
© Антон Печеровый,
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