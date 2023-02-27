Розница: Авито о росте продаж и популярных моделях

27.02.2023, MForum.ru

Данными о продаже мобильных телефонов через свою платформу в 2022 году делится Авито. Прежде всего, стоит отметить солидный рост объемов продаж – почти на треть, на 27% год к году. Второе существенное изменение – на 130% выросла доля новых устройств в общем объеме продаж. Средняя стоимость сделки в 2022 году составила 19,7 тысяч рублей.

Если анализировать популярность моделей, то Apple сохраняет абсолютное лидерство с долей 55% , оставшиеся 45% делят все остальные, у Samsung – 15%, доля «китайцев» относительно скромная: у Xiaomi – 13%, у Honor – 5%, и у Huawei – 2%. Все многообразие остальных вендоров уложилось в оставшиеся 10%, доля каждого – от 1% и менее.

Как результаты комментируют в компании?

“Значительный рост продаж телефонов мы зафиксировали в марте, после чего рынок стабилизировался. Следующая фаза активного роста пришлась на период с июля по декабрь, при этом наибольший скачок продаж зафиксирован в декабре. Важный тренд на платформе – увеличение доли новых устройств в общем числе продаж, за год она выросла на 130%. Глобальные предпочтения по брендам не изменились, в лидерах по прежнему большая тройка: Apple (на них приходится больше половины сделок), Samsung и Xiaomi. Интересно, что Xiaomi в 2022 году сократил свой разрыв с корейским конкурентом на 2 процентных пункта. Отдельные марки показали нетипичный рост, например, продажи realme выросли в 2,5 раза. Другой китайский бренд OnePlus вырос на 90%. А вот интерес к HUAWEI и Meizu снизился на 21% и 25% за год соответственно”, – комментирует Павел Комаров, руководитель категории “Бытовая техника и электроника” в Авито.

Подробнее о результатах.

Apple

Лидер рейтинга Apple упрочила свое положение. На фоне ухода Apple с российского рынка, Авито стал одной из основных площадок, где покупают iPhone, не только б/у, но и ввозимые через «альтернативные каналы. Модели представлены самые разные, благодаря чему средний чек составил симпатичные 26 840 рублей, намного меньше, чем на первичном рынке.

Samsung

Продажи южнокорейских смартфонов этой марки также выросли, на 11% год к году, это объясняется провалом интереса к китайским моделям. Средний чек для аппаратов Samsung – 14 380 рублей, что также заметно дешевле, чем в среднем покупка аппарата этого вендора на первичном рынке.

Xiaomi

Единственный по настоящему успешный китайский бренд. Его доля – 13% от всех продаж, причем за год продажи аппаратов этой марки выросли на 30%, средний чек составил 10 650 рублей. Как и в случае с Samsung, это примерно на 24% дешевле, чем при покупке на первичном рынке.

Изделия Honor и Huawei заняли 5% и 2% соответственно. Топ-10 дополняют Nokia, realme, OnePlus, Google и Sony, но, как уже было отмечено, их доли столь невелики, что не интересно их обсуждать. Отмечу разве что отсутствие в этом списке Tecno, который так часто мелькает в СМИ, но в реальных продажах через Авито почему-то не замечен. То же можно сказать и о российских моделях, - ни на какие «статистические радары» они пока не попадают.

Региональные особенности ценообразования и спроса

Поскольку уровень доходов в разных регионах отличается, как и спрос на изделия, отличается по регионам и средний чек. Если в целом по площадке это 19 700 рублей, то в Сочи он оказался намного выше – 27 210 рублей, даже в Москве покупатели платили 26 000 рублей, как, кстати, и в Краснодаре. А вот рынок Рязани и Ульяновска показывает скромные доходы населения – средний чек составлял здесь 15 500 рублей.

О перспективах

Интересно, что на фоне общемирового снижения спроса на смартфоны, в Авито уверены в росте продаж смартфонов, да и другой электроники через платформу. По итогам декабря 2022 года, категория электроники – самая посещаемая на платформе, объявления в этом разделе за месяц просмотрели 32 миллиона россиян. В итоге Авито оказалась по итогам 2022 года одной из крупнейших площадок, где продается бытовая электроника.

Авито отмечает рост интереса к купле-продаже устройств, бывших в употреблении. Это не только собственные данные платформы, мы помним, как в 2022 году о запуске программы выкупа б/у устройств и продаже восстановленных аппаратов заявили несколько крупных участников рынка. В Авито также участвуют в тренде, с октября 2022 года запущен сервис выкупа смартфонов у частных продавцов. Это повышает безопасность сделок, ускорят и упрощает продажу аппарата. На такие устройства при их последующей продаже устанавливается трехмесячная гарантия.

Несмотря на ужесточение санкций, в Авито не ожидают сокращения рынка, зарубежные аппараты попадают на российский рынок самыми разными, подчас экзотическими путями, но в конечном итоге ситуация пока что далека от дефицита моделей того или иного бренда, включая американские iPhone.

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теги: розница тренды Авито

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