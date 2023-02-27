Розница: Авито о росте продаж и популярных моделях

MForum.ru

Розница: Авито о росте продаж и популярных моделях

27.02.2023, MForum.ru

Данными о продаже мобильных телефонов через свою платформу в 2022 году делится Авито. Прежде всего, стоит отметить солидный рост объемов продаж – почти на треть, на 27% год к году. Второе существенное изменение – на 130% выросла доля новых устройств в общем объеме продаж. Средняя стоимость сделки в 2022 году составила 19,7 тысяч рублей.

Если анализировать популярность моделей, то Apple сохраняет абсолютное лидерство с долей 55% , оставшиеся 45% делят все остальные, у Samsung – 15%, доля «китайцев» относительно скромная: у Xiaomi – 13%, у Honor – 5%, и у Huawei – 2%. Все многообразие остальных вендоров уложилось в оставшиеся 10%, доля каждого – от 1% и менее.

Как результаты комментируют в компании?

“Значительный рост продаж телефонов мы зафиксировали в марте, после чего рынок стабилизировался. Следующая фаза активного роста пришлась на период с июля по декабрь, при этом наибольший скачок продаж зафиксирован в декабре. Важный тренд на платформе – увеличение доли новых устройств в общем числе продаж, за год она выросла на 130%. Глобальные предпочтения по брендам не изменились, в лидерах по прежнему большая тройка: Apple (на них приходится больше половины сделок), Samsung и Xiaomi. Интересно, что Xiaomi в 2022 году сократил свой разрыв с корейским конкурентом на 2 процентных пункта. Отдельные марки показали нетипичный рост, например, продажи realme выросли в 2,5 раза. Другой китайский бренд OnePlus вырос на 90%. А вот интерес к HUAWEI и Meizu снизился на 21% и 25% за год соответственно”, – комментирует Павел Комаров, руководитель категории “Бытовая техника и электроника” в Авито.

Подробнее о результатах.

Apple

Лидер рейтинга Apple упрочила свое положение. На фоне ухода Apple с российского рынка, Авито стал одной из основных площадок, где покупают iPhone, не только б/у, но и ввозимые через «альтернативные каналы. Модели представлены самые разные, благодаря чему средний чек составил симпатичные 26 840 рублей, намного меньше, чем на первичном рынке.

Samsung

Продажи южнокорейских смартфонов этой марки также выросли, на 11% год к году, это объясняется провалом интереса к китайским моделям. Средний чек для аппаратов Samsung – 14 380 рублей, что также заметно дешевле, чем в среднем покупка аппарата этого вендора на первичном рынке.

Xiaomi

Единственный по настоящему успешный китайский бренд. Его доля – 13% от всех продаж, причем за год продажи аппаратов этой марки выросли на 30%, средний чек составил 10 650 рублей. Как и в случае с Samsung, это примерно на 24% дешевле, чем при покупке на первичном рынке.

 

 

Изделия Honor и Huawei заняли 5% и 2% соответственно. Топ-10 дополняют Nokia, realme, OnePlus, Google и Sony, но, как уже было отмечено, их доли столь невелики, что не интересно их обсуждать. Отмечу разве что отсутствие в этом списке Tecno, который так часто мелькает в СМИ, но в реальных продажах через Авито почему-то не замечен. То же можно сказать и о российских моделях, - ни на какие «статистические радары» они пока не попадают.

 

Региональные особенности ценообразования и спроса

Поскольку уровень доходов в разных регионах отличается, как и спрос на изделия, отличается по регионам и средний чек. Если в целом по площадке это 19 700 рублей, то в Сочи он оказался намного выше – 27 210 рублей, даже в Москве покупатели платили 26 000 рублей, как, кстати, и в Краснодаре. А вот рынок Рязани и Ульяновска показывает скромные доходы населения – средний чек составлял здесь 15 500 рублей.

 

О перспективах

Интересно, что на фоне общемирового снижения спроса на смартфоны, в Авито уверены в росте продаж смартфонов, да и другой электроники через платформу. По итогам декабря 2022 года, категория электроники – самая посещаемая на платформе, объявления в этом разделе за месяц просмотрели 32 миллиона россиян. В итоге Авито оказалась по итогам 2022 года одной из крупнейших площадок, где продается бытовая электроника.

Авито отмечает рост интереса к купле-продаже устройств, бывших в употреблении. Это не только собственные данные платформы, мы помним, как в 2022 году о запуске программы выкупа б/у устройств и продаже восстановленных аппаратов заявили несколько крупных участников рынка. В Авито также участвуют в тренде, с октября 2022 года запущен сервис выкупа смартфонов у частных продавцов. Это повышает безопасность сделок, ускорят и упрощает продажу аппарата. На такие устройства при их последующей продаже устанавливается трехмесячная гарантия.

Несмотря на ужесточение санкций, в Авито не ожидают сокращения рынка, зарубежные аппараты попадают на российский рынок самыми разными, подчас экзотическими путями, но в конечном итоге ситуация пока что далека от дефицита моделей того или иного бренда, включая американские iPhone.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: розница тренды Авито

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

16.11. [Новости компаний] Розница: Авито отчиталась о росте продаж смартфонов на 33% год к году / MForum.ru

03.06. [Новости компаний] Онлайн-розница: Товары и услуги билайн - теперь и в Wildberries / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:37 ABloud Тема: Информационная безопасность бизнеса (04.06.2013)
[Информационная безопасность. Банки. МегаФон] Старейший банк Поволжья укрепил киберзащиту 27 февраля 2022, пресс-релиз Мегафон через MForum.ru. Агророс Банк усилил защиту конфиденциальных данных. ...
Сегодня 14:07 ABloud Тема: Цифровые платформы: МТС переключает данные экосистемы на платформу DataOps (27.02.2023)
[Цифровые платформы. Экосистемные продукты. МТС] МТС перевела работу с данными на собственную платформу DataOps 27 февраля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru — ПАО «МТС» (MOEX: ...
Сегодня 11:58 ABloud Тема: Связь в метро (30.01.2005)
[Связь в метро. Метрополитен Москвы. МТС] МТС обеспечила мобильным интернетом новые участки Большой кольцевой линии Московского метрополитена 27 февраля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через ...
25.02.2023 11:37 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go (24.02.2023)
Лайк за одну основную камеру Наконец-то догадались убрать бесполезные затычки.
23.02.2023 00:11 ABloud Тема: Калужская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Калужская область. МегаФон] МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Калужской области 22 февраля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Инженеры оператора провели ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru

22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru

22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru

20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Появились некоторые спецификации Oppo Reno 10 / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023 / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic5 Lite на Snapdragon 695 / MForum.ru

15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru

14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: