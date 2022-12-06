Слухи: Возможно, Meizu 20 с Snapdragon 8 Gen 2 и 12GB ОЗУ замечен Geekbench

06.12.2022, MForum.ru

Поклонники Meizu с нетерпением ждут появления следующих флагманских телефонов производителя. Напомню, компания не анонсировала флагманских смартфонов после запуска серии Meizu 18 в марте 2021 года. В июле этого года Meizu была передана Geely Xingji Times. В то время также было сказано, что следующий флагманский телефон компании запланирован на 2023 год.

В Geekbench появилось новое устройство Meizu с номером модели M2392. Информации о процессоре и графическом процессоре (Adreno 740), упомянутой в списке Geekbench, достаточно, чтобы утверждать, что новинка работает на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 2. В листинге также указано, что устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти, а ее программной базой стала ОС Android 13.

Поскольку Meizu M2392 имеет встроенный чип SD8G2, похоже, что это может быть будущий флагман Meizu 20 или Meizu 20 Pro. Устройство набрало 1409 и 4199 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench соответственно.

Интересно, что номер модели M2392 не совпадает с отчетом, в котором в прошлом месяце были раскрыты подробности о серии Meizu 20. Согласно отчету, телефоны Meizu с номерами моделей M381Q и M391Q дебютируют в Китае как Meizu 20 и 20 Pro.

В отчете говорится, что Meizu 20 Pro будет доступен в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ / 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ / 512 ГБ памяти. Ожидается, что Meizu 20 и 20 Pro будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.

В любом случае появление новинки в Geekbench — хороший намек на то, что следующие флагманские телефоны Meizu скоро будут представлены официально.