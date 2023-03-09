MForum.ru
09.03.2023,
В последнее время Meizu не выпускала новых смартфонов. Но в этом месяце ситуация должна измениться, бренд готовится к выпуску флагманской серии — Meizu 20, в которую войдут Meizu 20 и 20 Pro.
Типстер @爱范儿 поделился реальными изображениями Meizu 20 Pro. Телефон, по-видимому, был изображен в руках руководителя Meizu. Как видно на изображениях, смартфон имеет прямоугольную рамку с плоскими сторонами и дисплеем. Задняя панель также плоская, с четырьмя кольцами. Из четырех колец в трех находятся камеры, в четвертом — вспышка.
Согласно недавним тизерам, Meizu 20 Pro оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. В телефоне установлена панель Samsung E6 AMOLED с разрешением 2K+ и максимальной яркостью 1800 нит. Он также использует собственную технологию адаптивного обновления 1-120 кадров LTPO.
Meizu 20 Pro будет оснащен встроенной батареей емкостью 5000 мАч, рассчитанной на 12,3 часа использования. Он также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Утверждается, что беспроводная зарядка до 80% занимает всего 30 минут.
Фоточасть будет включать в себя 50-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1,56 дюйма, который поддерживает оптическую стабилизацию изображения SMA нового поколения и DarkVision 2.0 для ночной фотографии. Хотя дата анонса еще не известна, ожидается, что серия Meizu 20 дебютирует в конце этого месяца.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.02. [Новости компаний] Розница: Авито о росте продаж и популярных моделях / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Возможно, Meizu 20 с Snapdragon 8 Gen 2 и 12GB ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru
16.11. [Новости компаний] Розница: Авито отчиталась о росте продаж смартфонов на 33% год к году / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине / MForum.ru
08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru