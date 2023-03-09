Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото

09.03.2023, MForum.ru

В последнее время Meizu не выпускала новых смартфонов. Но в этом месяце ситуация должна измениться, бренд готовится к выпуску флагманской серии — Meizu 20, в которую войдут Meizu 20 и 20 Pro.

Типстер @爱范儿 поделился реальными изображениями Meizu 20 Pro. Телефон, по-видимому, был изображен в руках руководителя Meizu. Как видно на изображениях, смартфон имеет прямоугольную рамку с плоскими сторонами и дисплеем. Задняя панель также плоская, с четырьмя кольцами. Из четырех колец в трех находятся камеры, в четвертом — вспышка.

Согласно недавним тизерам, Meizu 20 Pro оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. В телефоне установлена панель Samsung E6 AMOLED с разрешением 2K+ и максимальной яркостью 1800 нит. Он также использует собственную технологию адаптивного обновления 1-120 кадров LTPO.

Meizu 20 Pro будет оснащен встроенной батареей емкостью 5000 мАч, рассчитанной на 12,3 часа использования. Он также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Утверждается, что беспроводная зарядка до 80% занимает всего 30 минут.

Фоточасть будет включать в себя 50-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1,56 дюйма, который поддерживает оптическую стабилизацию изображения SMA нового поколения и DarkVision 2.0 для ночной фотографии. Хотя дата анонса еще не известна, ожидается, что серия Meizu 20 дебютирует в конце этого месяца.