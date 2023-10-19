Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ

19.10.2023, MForum.ru

В линейке смартфонов китайского производителя Meizu появилась модель Meizu 20 Classic. Новинка представляет собой небольшой апдейт внешнего вида модели Meizu 20, включая новые цвета и обновленный логотип.

Meizu 20 Classic оснащен 6,55-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, обеспечивающим четкость и плавность изображения. Устройство снабжено ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев 3D Sonic.

Основа аппаратной платформы – чипсет Snapdragon 8 Gen 2 SoC, который дополнен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти типа UFS 4.0.

Фоточасть Meizu 20 Classic включает в себя основную камеру разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру разрешением 16 Мп, 5 Мп датчик глубины сцены, а также фронтальную камеру разрешением 32 Мп.

За автономность отвечает АКБ емкостью 4700 мАч, который поддерживает быструю зарядку Super mCharge мощностью 67 Вт. В части коммуникационных возможностей речь идет о поддержке 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC и других привычных для смартфонов вещах.

Приобрести Meizu 20 Classic можно в зеленом, железно-сером или белом. Цена 3099 юаней ($423) за версию c 256 ГБ встроенной памяти и 3399 юаней ($464) за вариант с 512 ГБ. В Китае новинка уже доступна для предварительного заказа.