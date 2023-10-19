Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ

MForum.ru

Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ

19.10.2023, MForum.ru

В линейке смартфонов китайского производителя Meizu появилась модель Meizu 20 Classic. Новинка представляет собой небольшой апдейт внешнего вида модели Meizu 20, включая новые цвета и обновленный логотип.

Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ

Meizu 20 Classic оснащен 6,55-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, обеспечивающим четкость и плавность изображения. Устройство снабжено ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев 3D Sonic.

Основа аппаратной платформы – чипсет Snapdragon 8 Gen 2 SoC, который дополнен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти типа UFS 4.0.

Фоточасть Meizu 20 Classic включает в себя основную камеру разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру разрешением 16 Мп, 5 Мп датчик глубины сцены, а также фронтальную камеру разрешением 32 Мп.

За автономность отвечает АКБ емкостью 4700 мАч, который поддерживает быструю зарядку Super mCharge мощностью 67 Вт. В части коммуникационных возможностей речь идет о поддержке 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC и других привычных для смартфонов вещах.

Приобрести Meizu 20 Classic можно в зеленом, железно-сером или белом. Цена 3099 юаней ($423) за версию c 256 ГБ встроенной памяти и 3399 юаней ($464) за вариант с 512 ГБ. В Китае новинка уже доступна для предварительного заказа.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

28.09. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41 / MForum.ru

14.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench / MForum.ru

09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru

27.02. [Новости компаний] Розница: Авито о росте продаж и популярных моделях / MForum.ru

14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

19.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Doogee V30 Pro – защищенный смартфон за $999 / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X9b со 12 Гц 6,78-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru

18.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности об анонсе серии Vivo X100 / MForum.ru

18.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Honor X50 GT / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 на Snapdragon 8 Gen 3 получит подэкранную камеру / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Объявлена дата анонса Honor Play 8T и подтверждены основные характеристики / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Представлены умные часы Polar Vantage V3 / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально / MForum.ru

12.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra с чипсетом Snapdragon появился на Geekbench / MForum.ru

12.10. [Новинки] Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом / MForum.ru

11.10. [Новинки] Слухи: Серия iQOO 12 получит 64 Мп сенсор с телеобъективом / MForum.ru

11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2023) дебютировал в США / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: OPPO A2x – 90 Гц дисплей, Dimensity 6020 и 256 Гб памяти / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Play 50 Plus с чипсетом Dimensity 6020 и 50 Мп камерой / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Sharp Sense8 представлен в Японии / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+ со стартовой ценой 12 999 рупий представлены в Индии / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad Go с 11,35-дюймовым дисплеем / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: