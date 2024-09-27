Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

MForum.ru
27.09.2024,
Meizu анонсировала смартфон Lucky 08, главная особенность – широкое использование функционала связанного с искусственным интеллектом.
Новинка работает под управлением Flyme AI от Meizu, в которую интегрировано множество AI-функций, включая автоматический ответ на звонки и помощник по покупкам, умеющий находить лучшие предложения, сравнивая цены. Также Meizu предлагает обновленного помощника на базе искусственного интеллекта, который может отвечать на поисковые запросы, анализировать документы, расшифровывать и суммировать голосовые записи.
Meizu даже сделала кнопку питания двойной в качестве специального быстрого переключателя на базе искусственного интеллекта, что дает быстрый доступ ко всему набору функций искусственного интеллекта. Кроме того, доступен Flyme Link для бесперебойного подключения к электромобилям Polestar, Lynk & Co и Lotus, входящим в группу Geely.
По части «железа» новинка относится к верхней части среднего класса. На передней панели Meizu Lucky 08 находится 6,78-дюймовый 8T LTPO AMOLED разрешением FHD+ с частотой обновления 144 Гц. Панель рассчитана на глобальную пиковую яркость 1600 нит и может достигать локальной пиковой яркости до 5000 нит. Специальный режим для улицы поддерживает яркость в те дни, когда вы проводите больше времени под прямыми солнечными лучами. Meizu также продолжает свою традицию предлагать белую переднюю панель в варианте цвета Star White.
Основа аппаратной платформы Meizu Lucky 08 – чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 дополненный 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает зарядку 33 Вт.
На задней панели Lucky 08 разместился очень характерный островок камеры, который Meizu называет системой камер Star Track. Конфигурация камеры включает в себя 108-мегапиксельной основной сенсор (ISOCELL HM6), 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки и светодиодную вспышку.
Meizu Lucky 08 выпускается в цветах Star White и Meteorite Black. Цена в Китае установлена на уровне 1599 юаней (230 долларов США) за версию 8/256 ГБ и 2099 юаней (300 долларов США) за вариант 12/512 ГБ. Начало продаж – 27 сентября.
© Антон Печероый,
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