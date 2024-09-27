Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

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Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

27.09.2024, MForum.ru

Meizu анонсировала смартфон Lucky 08, главная особенность – широкое использование функционала связанного с искусственным интеллектом.

Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

Новинка работает под управлением Flyme AI от Meizu, в которую интегрировано множество AI-функций, включая автоматический ответ на звонки и помощник по покупкам, умеющий находить лучшие предложения, сравнивая цены. Также Meizu предлагает обновленного помощника на базе искусственного интеллекта, который может отвечать на поисковые запросы, анализировать документы, расшифровывать и суммировать голосовые записи.

Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

Meizu даже сделала кнопку питания двойной в качестве специального быстрого переключателя на базе искусственного интеллекта, что дает быстрый доступ ко всему набору функций искусственного интеллекта. Кроме того, доступен Flyme Link для бесперебойного подключения к электромобилям Polestar, Lynk & Co и Lotus, входящим в группу Geely.

Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

По части «железа» новинка относится к верхней части среднего класса. На передней панели Meizu Lucky 08 находится 6,78-дюймовый 8T LTPO AMOLED разрешением FHD+ с частотой обновления 144 Гц. Панель рассчитана на глобальную пиковую яркость 1600 нит и может достигать локальной пиковой яркости до 5000 нит. Специальный режим для улицы поддерживает яркость в те дни, когда вы проводите больше времени под прямыми солнечными лучами. Meizu также продолжает свою традицию предлагать белую переднюю панель в варианте цвета Star White.

Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

Основа аппаратной платформы Meizu Lucky 08 – чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 дополненный 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает зарядку 33 Вт.

Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

На задней панели Lucky 08 разместился очень характерный островок камеры, который Meizu называет системой камер Star Track. Конфигурация камеры включает в себя 108-мегапиксельной основной сенсор (ISOCELL HM6), 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки и светодиодную вспышку.

Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

Meizu Lucky 08 выпускается в цветах Star White и Meteorite Black. Цена в Китае установлена на уровне 1599 юаней (230 долларов США) за версию 8/256 ГБ и 2099 юаней (300 долларов США) за вариант 12/512 ГБ. Начало продаж – 27 сентября.

Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене

© Антон Печероый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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