Искусственный интеллект: Meizu уходит от производства традиционных "тупых" смартфонов

MForum.ru

Искусственный интеллект: Meizu уходит от производства традиционных "тупых" смартфонов

20.02.2024, MForum.ru

Можно сколько угодно говорить, что ИИ в смартфонах используется уже не первый год, это так, но это не имеет значения. Именно в 2024 года будет пройден первый качественный барьер, и начнется активный маркетинг ИИ в смартфонах и не только в них. Собственно, он уже начался.

 

 

Основания для этого есть. Чем далее, тем более позитивный пользовательский опыт можно будет получить от смартфона на базе больших языковых моделей. Да и в целом наличие нейросетей в чипсете обещает более качественную работу самых разных функциональностей смартфонов.

Кроме того, активная интеграция ИИ и терминалов весьма вероятно приведет к большему распространению устройств в других форм-факторах, к уходу от надоевших многим однообразных коробочек-смартфонов.

Кто-то из производителей пока что осторожно приглядывается к новому тренду, другие более активны, но наиболее радикально выступила Meizu.

Именно с ИИ связала остановку работы над всеми новинками традиционных смартфонов компания Meizu. Мы не увидим Meizu 21 Pro, Meizu 22 и Meizu 23, разработкой которых компания занималась в последние месяцы.

Объясняя это свое решение, Meizu, принадлежащая дочерней компании Zhejiang Geely Holding Group, заявляет, что компания решила сделать основную ставку на ИИ.

В частности, будет полностью переработана ОС Flyme компании, в основе которой все та же AOSP, с ориентацией на ИИ-центричность.

Далее звучит что-то не очень внятное на тему активного сотрудничества с международными командами, работающими с большими языковыми моделями, как OpenAI и о создании новой экосистемы ИИ.

Действительно, смартфоны, новизна которых основывается только на очередном блоке камер и удвоенном объеме памяти, более не слишком интересны пользователям. Отрасли нужно найти какое-то новое направление. Этим и собирается заняться Meizu с планами представить какое-то ИИ-центричное устройство позднее в этом году, вместо очередных неотличимых от остальных моделей смартфонов.

В этом же направлении смотрят и другие компании. Оператор Deutsche Telekom на прошлой неделе тизерил концепцию смартфона без приложений, но на базе ИИ. Другие действуют не столь радикально, но также добавляют все больше ИИ в свои флагманы, как Samsung.

Нет сомнений в том, что основные темы февральской MWC2024 в Барселоне будут крутиться вокруг ИИ. И это повестка не на один год.

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теги: искусственный интеллект тренды смартфоны Meizu

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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