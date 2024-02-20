Искусственный интеллект: Meizu уходит от производства традиционных "тупых" смартфонов

MForum.ru
20.02.2024,
Можно сколько угодно говорить, что ИИ в смартфонах используется уже не первый год, это так, но это не имеет значения. Именно в 2024 года будет пройден первый качественный барьер, и начнется активный маркетинг ИИ в смартфонах и не только в них. Собственно, он уже начался.
Основания для этого есть. Чем далее, тем более позитивный пользовательский опыт можно будет получить от смартфона на базе больших языковых моделей. Да и в целом наличие нейросетей в чипсете обещает более качественную работу самых разных функциональностей смартфонов.
Кроме того, активная интеграция ИИ и терминалов весьма вероятно приведет к большему распространению устройств в других форм-факторах, к уходу от надоевших многим однообразных коробочек-смартфонов.
Кто-то из производителей пока что осторожно приглядывается к новому тренду, другие более активны, но наиболее радикально выступила Meizu.
Именно с ИИ связала остановку работы над всеми новинками традиционных смартфонов компания Meizu. Мы не увидим Meizu 21 Pro, Meizu 22 и Meizu 23, разработкой которых компания занималась в последние месяцы.
Объясняя это свое решение, Meizu, принадлежащая дочерней компании Zhejiang Geely Holding Group, заявляет, что компания решила сделать основную ставку на ИИ.
В частности, будет полностью переработана ОС Flyme компании, в основе которой все та же AOSP, с ориентацией на ИИ-центричность.
Далее звучит что-то не очень внятное на тему активного сотрудничества с международными командами, работающими с большими языковыми моделями, как OpenAI и о создании новой экосистемы ИИ.
Действительно, смартфоны, новизна которых основывается только на очередном блоке камер и удвоенном объеме памяти, более не слишком интересны пользователям. Отрасли нужно найти какое-то новое направление. Этим и собирается заняться Meizu с планами представить какое-то ИИ-центричное устройство позднее в этом году, вместо очередных неотличимых от остальных моделей смартфонов.
В этом же направлении смотрят и другие компании. Оператор Deutsche Telekom на прошлой неделе тизерил концепцию смартфона без приложений, но на базе ИИ. Другие действуют не столь радикально, но также добавляют все больше ИИ в свои флагманы, как Samsung.
Нет сомнений в том, что основные темы февральской MWC2024 в Барселоне будут крутиться вокруг ИИ. И это повестка не на один год.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: искусственный интеллект тренды смартфоны Meizu
--
Публикации по теме:
20.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: МТС запустила геоплатформу создания и обновления цифровых 3D-карт местности / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: ВымпелКом и Сеченовский Университет создали совместный бизнес для разработки и продвижения цифровых и ИИ решений / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Чем LLM могут помочь на железнодорожном транспорте / MForum.ru
14.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Nokia запускает большую языковую модель генеративного ИИ - помощника для сотрудников промышленных предприятий / MForum.ru
06.02. [Новости компаний] Операторская аналитика: Что хотят клиенты от ИИ и big data операторов? / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Realme 12+ на чипсете Dimensity 7050 появился в Geekbench / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: TCL 505 с 90 Гц дисплеем NxtVision представлен официально / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Redmi A3 замечен на живых фото / MForum.ru