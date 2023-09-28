Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41

28.09.2023, MForum.ru

Meizu представила проводные наушники Lifeme LP41 с микропланарным динамическим драйвером, которые также совместимы с серией iPhone 15. Новинка позиционируется как доступное, но высококачественное аудиорешение.

Наушники LP41 получили прочную цельнометаллическую анодированную конструкцию с титановым блеском, достигнутым благодаря точной пескоструйной обработке. Дизайн сочетает в себе элегантность и функциональность, привлекая потребителей, которые ценят индустриальную эстетику и эстетику Hi-Fi.

Что касается технических характеристик, Meizu LP41оснащены 10-миллиметровым динамическим динамиком с керамической композитной диафрагмой, обеспечивающим превосходное качество звука, исключительное разрешение и расширение для высококачественного звучания. Кроме того, они также оснащены 6-миллиметровым микропланарным звуковым блоком для улучшения общего качества звука.

Наушники LP41 поставляются с эластичными плетеными кабелями, обеспечивающими повышенный комфорт и долговечность. Они также поддерживают прямое соединение Type-C. Новинка уже доступна для покупки в Китае по цене 169 юаней (23 доллара США).