Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41

MForum.ru
28.09.2023,
Meizu представила проводные наушники Lifeme LP41 с микропланарным динамическим драйвером, которые также совместимы с серией iPhone 15. Новинка позиционируется как доступное, но высококачественное аудиорешение.
Наушники LP41 получили прочную цельнометаллическую анодированную конструкцию с титановым блеском, достигнутым благодаря точной пескоструйной обработке. Дизайн сочетает в себе элегантность и функциональность, привлекая потребителей, которые ценят индустриальную эстетику и эстетику Hi-Fi.
Что касается технических характеристик, Meizu LP41оснащены 10-миллиметровым динамическим динамиком с керамической композитной диафрагмой, обеспечивающим превосходное качество звука, исключительное разрешение и расширение для высококачественного звучания. Кроме того, они также оснащены 6-миллиметровым микропланарным звуковым блоком для улучшения общего качества звука.
Наушники LP41 поставляются с эластичными плетеными кабелями, обеспечивающими повышенный комфорт и долговечность. Они также поддерживают прямое соединение Type-C. Новинка уже доступна для покупки в Китае по цене 169 юаней (23 доллара США).
© Антон Печеровый,
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