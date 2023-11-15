Слухи: Появились подробности о Meizu 21

15.11.2023, MForum.ru

Meizu 21 уже доступен для предварительных заказов в Китае, однако бренд не подтвердил дату анонса и не раскрыл всех подробностей о новинке. Зато в сети появился новый постер, демонстрирующий дизайн передней панели смартфона с симметричными рамками вокруг экрана.

Meizu официально объявила, что Meizu 21 оснащен специально изготовленным 6,55-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED с симметричными рамками толщиной 1,74 мм со всех четырех сторон. Примечательно, что iPhone 15 Pro может похвастаться аналогичной симметричной рамкой толщиной 1,75 мм, а Xiaomi 14 имеет немного более тонкую нижнюю рамку — 1,71 мм. Однако верхняя и боковые панели Xiaomi 14 хотя и тоньше (1,61 мм), но не сохраняют симметрию.

Согласно предыдущим сообщениям, Meizu 21 оснастят аккумулятором емкостью 4800 мАч с зарядкой 80 Вт, а вариант Pro получит АКБ емкостью 5020 мАч. Информации о поддержке беспроводной зарядки пока нет. Основой «железа» станет чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а базой для программной части – ОС Android 14 с оболочкой Flyme 10.

Также ожидается, что Meizu 21 и 21 Pro будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой с поддержкой OIS. В качестве вспомогательных Meizu 21 получит сверхширокоугольную камеру и телеобъектив, тогда как версия Pro может оснащаться сверхширокоугольной камерой и телеобъективом с перископом. Ожидается, что оба телефона будут оснащены кольцевой светодиодной вспышкой RGB.

Другие характеристики серии Meizu 21 пока не раскрыты. Эта линейка заменит флагманские телефоны Meizu 20 и Meizu 20 Pro, которые дебютировали с чипом Snapdragon 8 Gen 2 ранее в этом году.