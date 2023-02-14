Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах

MForum.ru
14.02.2023,
Meizu готовится к запуску смартфона Meizu 20 Pro. Рендеры показывают окончательный дизайн продукта, который выглядит довольно элегантно и минималистично.
Согласно просочившимся рендерам, Meizu 20 Pro будет включать в себя полноэкранный дисплей с круглым вырезом фронтальной камеры по центру верхней части дисплея. Также рендер показывает плоские рамки и подтверждает появление устройства серого цвета.
Новинка получила матовое покрытие задней панели и камеру с четырьмя модулями, причем отверстие для каждого модуля отдельное, без объединения в «островок». Схожий дизайн мы недавно видели в камере серии Galaxy S23.
Что касается технических характеристик, подробностей пока немного. Ранее производитель подтвердил, что смартфон будет работать на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, что делает его одним из самых мощных смартфонов на рынке. В программой части ожидается, что Meizu 20 Pro будет работать на Android 13 с пользовательским интерфейсом Flyme от Meizu. Также ходят слухи о множестве новых функций, в том числе, обновленном Always-on Display, улучшенном управлении приложениями и расширенных функциях безопасности.
© Антон Печеровый,
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