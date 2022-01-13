Анонсы: Meizu Blue Charm 10 – бюджетная новинка с корпусом из стекла

13.01.2022, MForum.ru

Компания Meizu анонсировала смартфон Blue Charm 10, нацеленный в сегмент самых доступных устройств. Однако на корпусе производитель экономить не стал, в итоге получилось весьма стильное устройство со стеклянной задней панелью.

Спецификации Meizu Blue Charm 10 включают в себя 6,52-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек (частота обновления 60 Гц), 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные – два по 2 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч (максимальная мощность зарядки – 10 Вт).

«Сердцем» Meizu Blue Charm 10 стал чипсет UniSoC Tiger T310, сочетающий 1 ядро Cortex-A75 с рабочей частотой до 2 ГГц и 3 ядра Cortex-A53, работающие на частоте до 1,8 ГГц. Графический ускоритель PowerVR GE8300. Выпускается чипсет по технологии 12 нм. Цена Meizu Blue Charm 10 составляет 699 / 799 / 899 юаней за версии 4+64/4+128/6+128 Гб. Купить Meizu Blue Charm 10 можно в зеленом, белом и черном цветах.