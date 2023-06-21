Слухи: Готовится анонс планшета HTC A103 Plus

21.06.2023, MForum.ru

В связи с растущим предпочтением планшетов для работы и учебы, HTC готовится представить свое последнее предложение — HTC A103 Plus. Судя по спецификациям, новый планшет призван удовлетворить разнообразные требования профессионалов и студентов, которым нужны высокопроизводительные устройства.

HTC A103 Plus появился в сертификации Google GMS, что указывает на то, что устройство проходит тщательное тестирование и оценку. Судя по имеющейся информации о характеристиках, HTC A103 Plus позиционируется как бюджетный вариант планшета.

Раскрытые спецификации подтверждают, что HTC A103 Plus будет планшетом 4G Wi-Fi. Он будет оснащен 10,1-дюймовым дисплеем FHD с разрешением 1200*1920 пикселей. Устройство будет работать на процессоре MTK8768A, который состоит из четырех ядер Arm Cortex-A53, работающих на частоте 2,0 ГГц, и четырех ядер Arm Cortex-A53, работающих на частоте 1,5 ГГц. Также чипсет включает в себя графический процессор (IMG8320) с тактовой частотой 650 МГц для обработки графики.

HTC A103 Plus будет оснащен 5-мегапиксельной основной камерой, а селфи можно снимать с помощью 5-мегапиксельной фронтальной камеры, которая поддерживает распознавание лиц и возможности разблокировки по лицу с помощью искусственного интеллекта.

HTC A103 Plus будет работать под управлением Android 13.0 и предлагает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной с возможностью расширения до 256 ГБ с помощью карты microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч. Также новинка будет поддерживать Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и получит порт USB 2.0 Type-C, поддержкой OTG и различные датчики, включая гравитацию, ускорение и т. д. Планшет будет включать стандартные функции, такие как GPS, A-GPS и ГЛОНАСС для точного отслеживания местоположения.

Информации о дате релиза и цене HTC A103 Plus пока нет.

HTC A103