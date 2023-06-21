Слухи: Готовится анонс планшета HTC A103 Plus

MForum.ru
21.06.2023,
В связи с растущим предпочтением планшетов для работы и учебы, HTC готовится представить свое последнее предложение — HTC A103 Plus. Судя по спецификациям, новый планшет призван удовлетворить разнообразные требования профессионалов и студентов, которым нужны высокопроизводительные устройства.
HTC A103 Plus появился в сертификации Google GMS, что указывает на то, что устройство проходит тщательное тестирование и оценку. Судя по имеющейся информации о характеристиках, HTC A103 Plus позиционируется как бюджетный вариант планшета.
Раскрытые спецификации подтверждают, что HTC A103 Plus будет планшетом 4G Wi-Fi. Он будет оснащен 10,1-дюймовым дисплеем FHD с разрешением 1200*1920 пикселей. Устройство будет работать на процессоре MTK8768A, который состоит из четырех ядер Arm Cortex-A53, работающих на частоте 2,0 ГГц, и четырех ядер Arm Cortex-A53, работающих на частоте 1,5 ГГц. Также чипсет включает в себя графический процессор (IMG8320) с тактовой частотой 650 МГц для обработки графики.
HTC A103 Plus будет оснащен 5-мегапиксельной основной камерой, а селфи можно снимать с помощью 5-мегапиксельной фронтальной камеры, которая поддерживает распознавание лиц и возможности разблокировки по лицу с помощью искусственного интеллекта.
HTC A103 Plus будет работать под управлением Android 13.0 и предлагает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной с возможностью расширения до 256 ГБ с помощью карты microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч. Также новинка будет поддерживать Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и получит порт USB 2.0 Type-C, поддержкой OTG и различные датчики, включая гравитацию, ускорение и т. д. Планшет будет включать стандартные функции, такие как GPS, A-GPS и ГЛОНАСС для точного отслеживания местоположения.
Информации о дате релиза и цене HTC A103 Plus пока нет.
HTC A103
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 Play – экран 6,82 дюйма и чипсет Unisoc / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс планшета HTC A103 Plus / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: NoiseFit Crew Pro – AMOLED-дисплей и до 7 дней автономной работы / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Появились изображения Fairphone 5 / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72s анонсирован в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90s представят 26 июня / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Nokia G42 5G, Nokia G310 5G сертифицированы Bluetooth SIG / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90S и iQOO 11S замечены на официальных рендерах / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 с Helio G88 SoC и 50 Мп основной камерой / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T50 Pro – 11-дюймовый 2К-дисплей, Helio G99 & Android 13 за $180 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G – Dimensity 6080 и 108 Мп камера / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2) представят 11 июля / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 90 Lite с 90 Гц экраном и 108 Мп камерой / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора / MForum.ru
08.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 3 получит Helio G85 SoC / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Teclast P26T – планшет с 10,1-дюймовым дисплеем на чипсете Allwinner A523 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июня / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F54 представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N30 5G представлен официально / MForum.ru