Анонсы: HTC Desire 22 Pro – смартфон для метавселенной

01.07.2022, MForum.ru

Компания HTC анонсировала смартфон Desire 22 Pro, позиционируемый как устройство для метавселенной.

С его помощью можно управлять цифровыми активами (криптовалюта, NFT-токены), а также пользоваться совместно с продуктами экосистемы HTC Viverse (в качестве VR-контроллера).

Технически речь идет об устройстве с 6,6-дюмовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 695, 8 Гб ОЗУ, 129 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также АКБ емкостью 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт.

Конфигурация тыловой камеры HTC Desire 22 Pro включает в себя 64 Мп основной сенсор, 13 Мп широкоугольный, а также 5 Мп вспомогательный. Для сэлфи и видеосвязи предназначена 32 Мп фронтальная камера.

В программной части новинка базируется на Android 12.Также можно отметить защиту от влаги по классу IP67. Цена HTC Desire 22 Pro составит порядка $405, на ряде рынков продажи уже начались.