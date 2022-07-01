Анонсы: HTC Desire 22 Pro – смартфон для метавселенной

MForum.ru
01.07.2022,
Компания HTC анонсировала смартфон Desire 22 Pro, позиционируемый как устройство для метавселенной.
С его помощью можно управлять цифровыми активами (криптовалюта, NFT-токены), а также пользоваться совместно с продуктами экосистемы HTC Viverse (в качестве VR-контроллера).
Технически речь идет об устройстве с 6,6-дюмовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 695, 8 Гб ОЗУ, 129 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также АКБ емкостью 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт.
В программной части новинка базируется на Android 12.Также можно отметить защиту от влаги по классу IP67. Цена HTC Desire 22 Pro составит порядка $405, на ряде рынков продажи уже начались.
© Антон Печеровый,
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