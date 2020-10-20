Анонсы: HTC Desire 20+ представлен официально

20.10.2020, MForum.ru

Компания HTC анонсировала смартфон Desire 20+, который может порадовать хорошим сочетанием цены и возможностей.

В активе HTC Desire 20+ присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600 х 720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 720, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4. Тыловая камера оснащена четырьмя сенсорами – 48 Мп основным, 5 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп с макро объективом и 5 Мп сенсором глубины сцены. В части записи видео поддерживается разрешение 4К. Фронтальная камера представлена сенсором разрешением 16 Мп. Купить HTC Desire 20+ можно в сером и оранжевом вариантах по цене 8990 новых тайваньских долларов.