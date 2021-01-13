Слухи: Раскрыты подробности о HTC Desire 21 Pro

13.01.2021, MForum.ru

В сети появились подробности о спецификациях смартфона HTC Desire 21 Pro. Как и ожидалось, речь идет о смартфоне с поддержкой сетей 5G – роль «сердца» устройства играет чипсет Snapdragon 690.

Кроме того, данные Google Play Console, показали наличие 8 Гб ОЗУ, дисплей разрешением 2400х1080 точек и ОС Android 10 «из коробки». Ранее сообщалось об использовании в качестве основного сенсора разрешением 48 Мп. Информации о диагонали экрана, дате анонса и возможных сроках релиза пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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