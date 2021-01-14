Анонсы: HTC Desire 21 Pro представлен официально

MForum.ru
14.01.2021,
После череды утечек компания HTC официально представила смартфон Desire 21 Pro. Новинка относится к классу недорогих устройств с поддержкой сетей 5G и базируется на чипсете Snapdragon 690 дополненном 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
В активе HTC Desire 21 Pro присутствуют 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, QUAD-камера в конфигурации 48 Мп + 8 Мп широкоугольная + 2 Мп портретная + 2 Мп макро, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4.0 мощностью 18 Вт. Отдельно отметим поддержку NFC и дактилоскопический сенсор на боковом торце. Габариты устройства 167,1 х 78,1 х 9,4 мм, вес – 205 г. Первым рынком для HTC Desire 21 Pro станет Тайвань, где его можно купить за NT$11 990 (32 тыс. рублей) в лиловом и темно-синем цветах.
© Антон Печеровый,
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