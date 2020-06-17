Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально

MForum.ru
17.06.2020,
Компания HTC официально анонсировала смартфон Desire 20 Pro, нацеленный в средний сегмент. Ключевые особенности новинки – дизайн с ребристой задней панелью, QUAD-камера в конфигурации 48+8+2+2 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0.
Спецификации HTC Desire 20 Pro включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 25 Мп фронтальную камеру и поддержку NFC с дактилоскопическим сенсором на задней панели. Выпускаться HTC Desire 20 Pro будет в черном и синем цветах, цена и сроки релиза пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
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