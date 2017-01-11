Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события

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Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события

11.01.2017, MForum.ru

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Известно, что 12 января компания HTC проведет презентацию, где будут представлены новые, знаковые для производителя устройства. Но это не помешало, не дожидаясь основного события, анонсировать HTC Desire 650.

Анонсы: О релизе HTC Desire 650 производитель сообщил за 2 дня до главного события

С точки зрения спецификаций HTC Desire 650 представляет собой типичный аппарат верхней части бюджетного сегмента. В наличии процессор Snapdragon 400 (в 2017?), 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение тыловой и фронтальной камер новинки составляет 13 и 5 Мп, соответственно. Диагональ дисплея – 5 дюймов, разрешение 1280х720 точек. Одним словом, все достаточно типично для недорого смартфона. Внимание привлекает разве что необычное оформление задней панели, разделенной на две половины. Из программной составляющей можно отметить специальный профиль для наушников, режим ночной съемки для камеры и некоторые возможности по кастомизации программной оболочки (ОС - Android 6.0 Marshmallow). Информация о цене HTC Desire 650 не сообщается, хотя можно предположить, что по аналогии с HTC Desire 630, новинка будет нацелена с сегмент € 200 /$ 210. Начало продаж - в феврале текущего года.

Анонсы: О релизе HTC Desire 650 производитель сообщил за 2 дня до главного события

Анонсы: О релизе HTC Desire 650 производитель сообщил за 2 дня до главного события

Анонсы: О релизе HTC Desire 650 производитель сообщил за 2 дня до главного события

Анонсы: О релизе HTC Desire 650 производитель сообщил за 2 дня до главного события

Анонсы: О релизе HTC Desire 650 производитель сообщил за 2 дня до главного события

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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