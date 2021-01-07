Слухи: HTC Desire 21 Pro замечен на «живых» фото

07.01.2021, MForum.ru

Новинки от тайваньской компании HTC все реже упоминаются в новостях, однако ее рано списывать со счетов. В прошлом году компания выпустила пару любопытных смартфонов, а в 2021 она планирует представить больше устройств.

Первой новинкой нового года может стать HTC Desire 21 Pro 5G, который замечен на «живых» фото. Модельный номер новинки 2AQAG100, но подробности (кроме строенной камеры с основным сенсором 48 Мп) пока неизвестны. Зато фотографии позволяют рассмотреть внешность устройства – текстурированную заднюю панель, круглый вырез под фронтальную камеру и ОС Android 10. Впрочем, будем надеяться, что к моменту релиза новинка получит актуальную версию ОС.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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