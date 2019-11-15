Анонсы: HTC Desire 19s с тройной камерой представлен официально

MForum.ru
15.11.2019,
Компания HTC анонсировала смартфон HTC Desire 19s, который станет самым доступным смартфоном актуального модельного ряда компании. Цена HTC Desire 19s – 5990 новых тайваньких долларов (12,6 тыс. рублей), но характеристики весьма скромны.
В активе HTC Desire 19s присутствуют 6,2-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек, чипсет MediaTek Helio P22 с 8-ядерным процессором, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3850 мАч. Отдельно отметить можно только строенный модуль камеры с основным сенсором разрешением 16 Мп и двум вспомогательными сенсорами разрешением 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры новинки также составляет 16 Мп. Выпускаться HTC Desire 19s будет в черном и бирюзовом цветах.
© Антон Печеровый,
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