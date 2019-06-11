Анонсы: Официально представлен HTC Desire 19+

11.06.2019, MForum.ru

Компания HTC официально представила смартфон Desire 19+. Новинка нацелена в нижнюю часть среднего сегмента и привлекает внимание строенной тыловой камерой, включающей сенсоры разрешением 13,8 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры HTC Desire 19+ - 16 Мп.

Диагональ экрана новинки – 6,2 дюйма при разрешении 720 х 1520 точек. Основа аппаратной платформы HTC Desire 19+ - чипсет MediaTek Helio P35, дополненный 4 или 6 Гб ОЗУ и 64 или 128 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3850 мАч. Разница в цене между младшей и старшей версиями смартфона – 30 евро. HTC Desire 19+ в варианте 4/64 Гб можно купить за $280, старшая модель с 6 и 128 Гб памяти оценена в 310 евро.