Анонсы: Официально представлен HTC Desire 19+

MForum.ru
11.06.2019,
Компания HTC официально представила смартфон Desire 19+. Новинка нацелена в нижнюю часть среднего сегмента и привлекает внимание строенной тыловой камерой, включающей сенсоры разрешением 13,8 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры HTC Desire 19+ - 16 Мп.
Диагональ экрана новинки – 6,2 дюйма при разрешении 720 х 1520 точек. Основа аппаратной платформы HTC Desire 19+ - чипсет MediaTek Helio P35, дополненный 4 или 6 Гб ОЗУ и 64 или 128 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3850 мАч. Разница в цене между младшей и старшей версиями смартфона – 30 евро. HTC Desire 19+ в варианте 4/64 Гб можно купить за $280, старшая модель с 6 и 128 Гб памяти оценена в 310 евро.
© Антон Печеровый,
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