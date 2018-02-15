Слухи: HTC Desire 12 может быть представлен на MWC 2018

15.02.2018, MForum.ru

Известный искатель утечек Эван Бласс раскрыл новые подробности о готовящемся анонсе нового бюджетного смартфона HTC. Ранее этот аппарат фигурировал под кодовым именем Breeze, но на прилавках он может появиться как HTC Desire 12.

Ожидается, что HTC Desire 12 (Breeze) получит 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, чипсет MediaTek, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Фоточасть новинки будет включать связку из 13 и 5 Мп камер, а емкость аккумулятора составит 2730 мАч. Анонс аппарата может состояться уже на MWC 2018, а его цена будет весьма привлекательной.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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