Анонсы: Vivo Y100 4G с зарядкой 80 Вт представлен официально

03.05.2024, MForum.ru

На ряде азиатских рынков появился смартфон Vivo Y100 4G, представляющий собой версию Vivo V30 Lite. Новинка может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт, а основой ее «железа» стал чипсет Snapdragon 685.

Диагональ AMOLED -экрана Vivo Y100 4G – 6,67 дюйма, разрешение FulHD+ (1080 x 2400 точек), частота обновления 120 Гц. В вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера. Тыловая камера представляет собой связку 50 Мп основного сенсора с 2 Мп датчиком глубины сцены. ОС - Android 14 с оболочкой Funtouch 14. Также отметим стереодинамики и класс защиты от влаги и пыли – IP54.

Купить новинку можно в двух цветах – черном Crystal Black и зелёном Breeze Green. Цена Vivo Y100 4G в версии с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти составляет порядка $250.