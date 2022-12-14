Анонсы: OPPO A58x 5G представлен официально

MForum.ru
14.12.2022,
В прошлом месяце Oppo представила в Китае смартфон Oppo A58 5G, доступный по цене 5G-смартфон, оснащенный дисплеем HD+, чипсетом Dimensity 700 и двумя 50-мегапиксельными камерами. В этот раз компания анонсировала на домашнем рынке новое устройство под названием Oppo A58x, которое позиционируется ниже A58.
Oppo A58x 5G оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом. Разрешение – HD + 720 x 1612 пикселей, плотность пикселей 269 пикселей на дюйм, яркость до 600 нит, частота обновления до 90 Гц, частота дискретизации касания 90 Гц. Для защиты экрана используется Panda Glass.
Внутри Oppo A58x 5G разместились чипсет Dimensity 700, 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти типа UFS 2.2. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч в A58x поддерживает зарядку мощностью всего 10 Вт (в базовой модели есть быстрая зарядка 33 Вт).
A58x получил 8-мегапиксельную камеру для съемки селфи и совершения видеозвонков. На задней панели устройства расположены 13-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный портретный объектив и светодиодная вспышка. Кнопка питания, расположенная на правом ребре, интегрирована со сканером отпечатков пальцев. Также отметим наличие стереодинамиков и сохранившийся аудиоразъем 3,5 мм. Размеры смартфона 163,8 x 75,1 x 7,99 мм, вес около 186 грамм.
Новинка работает на ОС Android 12 и ColorOS 12.1. Вариант Oppo A58x 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти оценен 1200 юаней (~ 173 доллара). Он поставляется в трех цветах: пурпурном Breeze Purple, синем Tranquil Blue и черном Star Black.
© Антон Печеровый,
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