Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G

MForum.ru
01.11.2022,
Ресурс 91mobiles опубликовал подробности о смартфоне OPPO A58 5G. Новинка станет устройством среднего класса, которое будет оснащено дисплеем с каплевидным вырезом на передней панели и сдвоенной тыловой камерой. Дактилоскопический сенсор разместится на боковом торце.
По данным источника, OPPO A58 5G будет оснащаться 6,56-дюймовой ЖК-панелью разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Новинка будет работать на ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.
Основой аппаратной платформы станет чипсет Dimensity 700, который будет работать в паре с 8 ГБ LPDDR4x и до 256 ГБ хранилища UFS 2.2. В продаже OPPO A58 5G появится в трех конфигурациях: 6/128, 8/128 и 8/256 Гб.
OPPO A58 5G будет оснащен аккумулятором емкостью 3880 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт. Для селфи в A58 предназначена 8 Мп камера на передней панели. На его задней панели будет установлена 50 Мп камера Samsung и дополнительная 108 Мп камера. В телефоне также будет 3,5-мм аудиоразъем.
Купить A58 можно будет в трех цветах: синем Tranquil Sea Blue, пурпурном Breeze Purple и черном Starry Sky Black. Информации о ценах и дате релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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