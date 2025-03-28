Анонсы: Представлен Infinix Note 50x с прочным корпусом и большой батареей

MForum.ru
28.03.2025,
Infinix анонсировал смартфон Note 50x, четвертое устройство линейки среднего класса Note 50. Новинка стала самой доступной в серии, она оснащена чипсетом Dimensity 7300, 128 ГБ памяти, но довольно простым экраном.
Note 50x оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Типичная яркость 560 нит, а пиковая яркость достигает 672 нит. В вырезе экрана разместилась 8 Мп селфи-камера.
Infinix Note 50x позиционируется как первое в мире устройство на базе чипсета Dimensity 7300 Ultimate. На самом деле это та же 4-нм платформа от MediaTek, но с модным дополнением в маркетинговом названии. Технически речь по-прежнему идет о 2,5 ГГц ядрах центрального процессора и графическом процессоре Mali-G615 MC2.
Тыловая камера Infinix Note 50x состоит из двух сенсоров, хотя производитель раскрывает данные только об основном: 50 Мп, объектив с апертурой f/1.6. Камера поддерживает запись 4К-видео, также Infinix включила функции ИИ, такие как AI Eraser, для помощи в постобработке.
Кроме того, XOS 15 на базе Android 15 предлагает еще несколько генеративных функций ИИ. Есть генератор обоев, помощник по написанию, встроенный голосовой помощник Folax, а также Circle to Search.
За автономность Infinix Note 50x отвечает АКБ емкостью 5500 мАч с зарядкой 45 Вт и поддержкой проводной обратной зарядки 10 Вт. Infinix Note 50x может выдержать 2300 циклов зарядки, предлагая стабильный срок службы около 6 лет — это значительное улучшение по сравнению со стандартом отрасли в 800 циклов.
Кроме того, телефон может похвастаться достойной прочностью, получив рейтинг IP64 и сертификацию MIL-STD-810H. Как и другие модели Note 50, он использует металлическую отделку с вариантами цветов Sunset Spice Pink (который технически является коричневым), Enchanted Purple и Titanium Gray. Также есть вариант Sea Breeze Green с задней панелью из веганской кожи.
Infinix Note 50x предлагает два варианта оперативной памяти: 6 ГБ или 8 ГБ. Цены в Индии составляют 11 499 индийских рупий (135 долл. США/125 евро) или 12 999 индийских рупий (150 долл. США/140 евро) в зависимости от объема ОЗУ.
© Антон Печеровый,
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