Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально

03.07.2025, MForum.ru

Infinix Hot 60i стал тоньше, чем его предшественник, но получил более емкую батарею и поддержку более быстрой зарядки. Новинка уже доступна в Бангладеш и Кении, вероятно в ближайшее время появится и на других рынках.

Infinix Hot 60i, как и предыдущая модель 50i, оснащен 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и базируется на чипсете Helio G81 Ultimate. Дисплей стал немного ярче - 700 нит (по сравнению с 500 нит), но разрешение не было повышено, это по-прежнему панель с разрешением 720p +. К плюсам можно отнести поддержку функционала Always On для экрана.

Емкость аккумулятора теперь составляет 5160 мАч, новинка поддерживает зарядку мощностью 45 Вт по сравнению с 18 Вт у модели 50i. Дополнительная мощность позволяет ему заряжаться от 1% до 50% всего за 24 минуты. Компания Infinix обещает 5-летний срок службы батареи (1800 циклов).

Четыре угла телефона были усилены, что позволило ему выдержать падение с высоты 1,5 метра. Телефон имеет класс защиты IP64 (пыленепроницаем, может выдержать попадание капель воды). Толщина корпуса составляет 7,7 мм, а вес - 188 г. Также отметим, что Infinix Hot 60i оснащен жестким гироскопом, который можно использовать для управления движением в играх, а также достаточно точным для навигации по мертвым зонам GPS (подземная парковка, густые леса и т.д.).

Еще одна полезная функция для «глухих мест» - UltraLink, которая позволяет совершать звонки и обмениваться сообщениями за пределами зоны действия сотовой связи (она может подключаться к другим телефонам на расстоянии до 500 метров). Также в наличии NFC и ИК-порт для управления техникой. Возможности подключения включают в себя две SIM-карты 4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.3, 3,5-мм разъем для наушников и даже FM-радио.

Чип Helio G81 работает в паре с 4/6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ памяти eMMC 5.1. Слот microSD позволяет добавить еще до 1 ТБАЙТ памяти.

На задней панели установлена 50-мегапиксельная камера с поддержкой записи видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Для сэлфи преназначен сенсор разрешением 8 Мп.

Infinix Hot 60i поставляется с XOS 15 на базе Android 15 и поддерживает функции искусственного интеллекта. Для вызова AI-помощникам предназначена кнопка на боковой грани.

Infinix Hot 60i уже можно найти в магазинах по цене 14 000 дирхамов (98 евро/115 долларов) за модель емкостью 6 ГБ/128 ГБ и 16 500 дирхамов (115 евро/135 долларов) за модель емкостью 8 ГБ/256 ГБ.