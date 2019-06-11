Анонсы: HTC U19e получил Snapdragon 710

11.06.2019, MForum.ru

Помимо HTC Desire 19+, тайваньский производитель представил смартфон HTC U19e. Новинка нацелена в более высокий ценовой сегмент (ее цена - 420 евро), а основой ее аппаратной платформы является Qualcomm Snapdragon 710.

В активе HTC U19e присутствуют 6-дюймовый дисплей разрешением 1080х2160 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3930 мАч. Тыловая камера HTC U19e сдвоенная, сочетающая 12 и 20 Мп сенсоры с апертурами объективов f/1,8 и f/2,6, соответственно. Разрешение фронтальной камеры – 24 Мп. Также на передней панели разместился 2 Мп сенсор, служащий для сканирования радужной оболочки глаза. Дактилоскопический сенсор находится на привычном месте на задней панели. Выпускаться HTC U19e будут в фиолетовом и зеленом цветах.