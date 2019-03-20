Анонсы: Vivo X27 представлен официально

MForum.ru
20.03.2019,
Под брендом Vivo состоялся официальный анонс смартфона X27, представляющего собой версию V15 Pro.
Как и оригинальная модель, Vivo X27 оснащен 6,39-дюймовым SuperAMOLED дисплеем разрешением FullHD+ со встроенным дактилоскопическим сенсором. Тыловая камера строенная, с основным сенсором разрешением 48 Мп. Для определения глубины сцены используется 5 Мп сенсор, а третий модуль разрешением 13 Мп оснащен объективом с углом обзора 120 градусов. По умолчанию разрешение снимков тыловой камеры составляет 12 Мп, а для получения качественных снимков при нехватке освещенности делается серия из 12-16 кадров.
Разрешение фронтальной камеры Vivo X27 – 16 Мп (у V15 Pro – 32 Мп). Как и в V15 Pro она скрыта в выдвижном блоке. Однако время его выдвижения составляет 0,68 с, а не не 0,46 с.
Внутри Vivo X27 разместился чипсет Snapdragon 710 дополненный 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядке 18 Вт. В программной части речь идет о Android 9.0 Pie с оболочкой Funtouch OS 9. Цена Vivo X27 составит 3600 юаней ($535), что заметно выше цены V15 Pro ($345).
© Антон Печеровый,
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