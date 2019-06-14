Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Realme

MForum.ru
14.06.2019,
На российский рынок выходит бренд Realme, предлагающий смартфоны Realme 3, Realme 3 Pro и Realme C2 Pro. Продажи новинок будет вестись через AliExpress Tmall, Онлайнтрейд.ру, а также магазины сети DNS. В качестве бонуса с 17 по 24 июня будет действовать скидка 28%.
Стандартная цена смартфона Realme 3 Pro в конфигурации со Snapdragon 710, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 6,3-дюймовым дисплеем, сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч составит 15 990 рублей. В рамках акции новинку можно будет купить за 12 951,90 рублей.
Смартфон Realme 3 на базе чипсета Helio P60, с 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 6,2-дюймовом дисплеем, сдвоенной тыловой камерой с 13 Мп сенсором и аккумулятором емкостью 4230 мАч оценен в 10 990 рублей. Акционная цена 7912,80 рублей.
На самый доступный смартфон Realme С2 Pro акционные условия на текущий момент не предлагается. Полная цена – 6 990 рублей. В активе Realme С2 Pro присутствуют 6,1-дюймовый дисплей разрешением 1560x720 точек, чипсет Helio P22, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч.
© Антон Печеровый,
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