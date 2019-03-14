Слухи: Гибкий Moto Razr будет дешевле конкурентов от Huawei и Samsung

MForum.ru
14.03.2019,
В ближайший год устройства со складным дисплеем вряд ли станут массовыми. Как минимум по причине дороговизны и необычности форм-фактора. Впрочем, со временем цена складных смартфонов с гибкими дисплеями будет снижаться, а Moto Razr может стать первой ласточкой.
Возможная цена этой новинки - $1500. Впрочем, и аппаратная часть будет проще, чем у аналогов от Samsung и Huawei. В активе Moto Razr ожидаются Qualcomm Snapdragon 710, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2730 мАч. Складываться Moto Razr будет вовнутрь, как обычный телефона раскладного формата. Внешний экран, разрешением 800х600 точек будет служить для работы уведомлениями. Диагональ внутреннего экрана составит 6,2 дюйма при разрешении 2142х876, что дает соотношение сторон 22:9. Таким образом, концепция Moto Razr заметно отличается от того, что предлагают Huawei и Samsung. Выпускаться Moto Razr будет в белом, черном и золотистом цветах. Остальные подробности пока неизвестны.
© Антон Печеровый,
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