Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах

MForum.ru
26.02.2025,
Пару недель назад в сеть просочились первые рендеры, показывающие смартфон Motorola Razr 60 Ultra, который в Северной Америке будет называться Razr+ 2025. Новая утечка показала новинку в красном цвете Rio Red.
Как в темно-зеленом варианте устройства, задняя панель красного варианта выполнена и искусственной кожи. В целом дизайн новинки схож с предшественником, основные отличия будут внутри.
Если верить слухам, Razr 60 Ultra оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite (хотя это может быть и семиядерная итерация). Тем не менее, это определенный шаг вперед по сравнению с 8s Gen 3 в Razr 50 Ultra.
И, похоже, что это станет главным обновлением модели этого года. По слухам Razr 60 Ultra будет оснащен теми же внутренним и внешним экранами (что и предшественник), 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4000 мАч.
© Антон Печеровый,
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