Анонсы: Представлен складной смартфон Xiaomi Mix Flip с большим экраном и АКБ 4780 мАч

MForum.ru
22.07.2024,
Xiaomi представила свой первый складной смартфон формата «флип» — Mix Flip.
Диагональ внешнего экрана новинки – 4,01 дюйма, что соответствует Motorola Razr+ 2024. Xiaomi называет это дисплеем Allaround Liquid, предлагая рабочую область 16:9 для запуска полноценных приложений или просто размещения виджетов.
Внутри Mix Flip размещен OLED-дисплей диагональю 6,86-дюймовый с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.
Аккумулятор емкостью 4780 мАч также огромен для данного сегмента (не самый большой, но очень близкий). Также поддерживается быстрая зарядка с технологией HyperCharge мощностью 67 Вт.
Xiaomi Mix Flip оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, для охлаждения служит испарительная камера площадью 3500 мм² для охлаждения.
В верхний экран встроены две камеры разрешением 50 МП. Основная камера – 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1,7, размером пикселей 1,0 мкм и динамическим диапазоном 13,5 ступеней. Второй сенсор – 50 МП f/2.0 с фокусным расстоянием 46 мм или 2-кратным зумом. Он имеет плавающую линзу, что означает, что он может фокусироваться на расстоянии до 9 см.
Используя механический шарнир, вы можете использовать камеры Xiaomi Mix Flip под любым углом от 45° до 135°.
Xiaomi Mix Flip доступен в черном, белом, фиолетовом цветах и в специальной версии из нейлонового волокна. Mix Flip можно приобрести в вариантах объемом 16 ГБ/1 ТБ, 12/512 ГБ и 12/256 ГБ по цене от 5 999 юаней (820 долларов США).
© Антон Печеровый,
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