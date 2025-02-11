Слухи: Motorola Razr Ultra 2025 (Razr+ 2025) замечен на рендерах

MForum.ru
11.02.2025,
Несколько дней назад в базе данных Geekbench был замечен смартфон Motorola Razr Ultra 2025. Тогда же появились предположения, что компания унифицирует схемы наименований смартфонов по всему миру. Однако, по последним данным, этого не произойдет.
Новинка будет называться Razr+ 2025 для североамериканского рынка и Razr 60 Ultra для всех остальных рынков. Впрочем, более интересно то, что новая утечка содержит рендеры устройства.
По данным Geekbench, оно будет базироваться на настоящем флагманском чипсете Qualcomm, а не версии «s», как в прошлом году. Кодовое название модели Orion, а ее анонс может произойти «очень, очень скоро».
Утекшие в сеть рендеры показывают темно-зеленую цветовую гамму с искусственной кожей на задней панели и глянцевой металлической рамкой. На «задней панели» снова только две камеры, находящиеся в вырезах внешнего дисплея.
Внешний дисплей почти идентичен Razr+ 2024 / Razr 50 Ultra, но он и так занимает почти всю площадь передней панели. Как и предыдущее поколение, модель 2025 года должна позволять запускать полноценные приложения Android на этом дисплее, что выгодно отличает ее от конкурентов.
Внутренний складной экран останется размером 6,9 дюйма. Чипсет Snapdragon 8 Elite будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а емкость аккумулятора составит 4000 мАч (как и у предшественника). Таким образом, новинка будет во многом схожа с моделью 2024 года, отличия могут быть в деталях, которые пока не раскрыты.
© Антон Печеровый,
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