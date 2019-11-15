Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View

15.11.2019, MForum.ru

Компания Lenovo официально представила смартфон Motorola Razr, возродив легендарную серию устройств. Ключевая особенность новинки – складной экран, названный производителем Flex View.

Технически речь идет о 6,2-дюймовом pOLED-дисплее с соотношением разрешением 2142х876 точек (21:9). На внешней панели разместился 2,7-дюймовый дисплей (называемый Quick View) разрешением 800 х 600 точек. Внутри Motorola Razr нашлось место для чипсета Snapdragon 710, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти,16 Мп камеры (с лазерной и Dual Pixel фокусировкой), 5 Мп фронтальной камере и аккумулятору емкостью 2510 мАч с быстрой зарядкой TurboPower мощностью 15 Вт. Кроме того, комплект поставки включает в себя наушники Razr Earbuds с разъемом USB-С. Старт продаж намечен на 9 января, цена - $1500. Изначально Motorola Razr появится у американского оператора Verizon (прием предзаказов – с 26 декабря 2019), а в течение 2020 года – в других странах.