Слухи: Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 готовится к анонсу

14.05.2024, MForum.ru

Motorola скоро представит новое поколение своего складного смартфона. Во всем мире он будет называться Razr 50 Ultra, а в США — Razr+ 2024. Ключевые характеристики новинки раскрыл надежный источник.

Ожидается, что Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 оснащен 6,9-дюймовым внутренним складным экраном POLED с разрешением 1080x2640, 3,6-дюймовым дисплеем на крышке, процессором Snapdragon 8s Gen 3 SoC, 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Разрешение основной камеры составит 50 Мп, второй сенсор – 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом. Разрешение сэлфи камеры – 32 Мп. Смартфон будет сертифицирован по стандарту IPX8 на водонепроницаемость и будет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. В программной части новинка будет работать под управлением Android 14.

Цветовая гамма модели на ряде рынков будет включать в себя цвета Midnight Blue (синий), Spring Green (зеленый) и Hot Pink (розовый), а на ряде других рынков ожидается появление цветовой гаммы Peach Fuzz, одобренной Pantone.

Razr+ 2024 будет доступен в США в июне по цене 999 долларов, что соответствует цене его предшественника, но объем ОЗУ новинки будет на 4 Гб больше. В ЕС и Индии стоимость Razr 50 Ultra будет установлена на уровне Razr 40 Ultra. Таким образом, речь может идти о сумме 89 999 индийских рупий.