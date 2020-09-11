Анонсы: Motorola Razr (2020) c поддержкой 5G представлен официально

MForum.ru
11.09.2020,
Компания Motorola официально анонсировала смартфон Motorola Razr (2020), представляющий собой второе поколение новой итерации культовой раскладушки. Как и предшественник, новинка получила гибкий дисплей, ее дизайн аналогичен оригинальной модели.
Главные новшества внутри. В активе Motorola Razr (2020) присутствуют чипсет Qualcomm Snapdragon 765G, поддержка сетей 5G, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, 48 Мп фронтальная камера с оптической стабилизацией изображения, 20 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 2800 мАч.
Экраны остались прежними – 6,2-дюймовый основной (2142х876 точек), 2,7-дюймовый внешний (800х600 точек). На рынке США новинка оценена в $1499, купить ее пока можно только в серой расцветке. В дальнейшем должны появиться синий и золотистый варианты.
© Антон Печеровый,
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